華游說杯葛 新疆人權會議50國出席 英美德促允聯國專員不受限訪疆 中方斥鬧劇

德代表籲華關閉「再教育營」

會議由美、英、德號召舉辦，獲加拿大、澳洲、新西蘭和歐洲多國支持，亦有非政府組織參與。美國之音（VOA）引述美國駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德（​Linda Thomas-Greenfield）表示，美國會持續挺身直言，直到中國政府停止對新疆維吾爾族的壓迫。她又稱新疆人民遭到嚴刑逼供，女性被強制節育，維吾爾人要強迫勞動。德國常駐聯合國代表霍伊斯根（Christoph Heusgen）說，支持此次會議的國家面臨來自中國的大量威脅，呼籲中國尊重世界人權宣言及關閉「再教育營」。國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）稱，估計有100萬維吾爾人和以穆斯林為主的少數民族被任意拘押。

聯國人權專員缺席被轟

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）形容，新疆的情况是當今其中一個最惡劣的人道危機，指有證據顯示當地有計劃打壓特定少數族裔。她呼籲中國應即時容許聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）到新疆作有意義而不受影響的調查。巴切萊特則沒有參加會議，並因此惹來批評。其發言人強調巴切萊特對新疆的人權狀况表示嚴重關切，會繼續與中國當局接觸，安排新疆之行。

中國上周游說聯合國成員國不要參加會議，但最終有大約50國代表出席。中國代表團顧問郭嘉昆亦要求在會上發言，指摘活動出於政治動機。他表示中國在涉疆問題上沒有東西要隱藏，「我們歡迎任何人訪問新疆，但是反對任何基於謊言和有罪推定的調查」，並再次放出美國前陸軍上校威爾克森（Lawrence Wilkerson）2018年演講稱「利用維族搞亂中國」的短片。

華代表：少數國家又拙劣表演

「觀察者網」 報道，中國代表團當天亦發聲明譴責，批評會議充斥謊言和虛假信息，是美國等少數國家的又一次拙劣表演，進一步暴露他們以疆制華、搞亂中國的政治圖謀，遭到了廣大會員國的堅決抵制，是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。

外交部反問：會向誣陷者開大門嗎？

中國外交部發言人華春瑩昨在記者會回應「中國不允許聯合國人權高級專員不受阻礙地進入新疆」時反問，「如果有人對你誣陷栽贓，然後蠻橫無理地要求你無條件地敞開大門，任憑他們去你家裏翻箱倒櫃，你能同意嗎」。她又稱，新疆穩定發展的步伐，「豈是這幾個國家，這幾個人的拙劣表演所能影響得了的」。

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