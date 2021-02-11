吳越王墓被盜 杭州不認終需認 傳媒追查多次 警：175文物全尋回

公安局突開通報會 稱39疑犯被捕

錢鏐是杭州臨安人，為五代十國時期吳越國開國國王，其王陵位於杭州臨安區錦城街道太廟山南坡，是全國重點文物保護單位。自4月份中下旬以來，關於錢鏐墓被盜墓賊盜挖的傳聞就不絕於耳，但杭州方面對此默不作聲。公安部官網曾於4月25日發布〈全國打擊文物犯罪專項行動成效顯著〉一文稱，浙江省公安偵破杭州臨安「3•24」系列盜掘古墓葬、倒賣文物案，抓獲疑犯39名。國家文物局微信公眾號亦於4月26日提及 「浙江臨安被盜古墓 」案，但均未點明被盜墓葬是錢鏐墓。

對此，前日澎湃新聞向警方和文物部門求證，但卻不獲證實。但至昨日下午，杭州當局卻突然在下午召開錢鏐墓盜掘案件情况通報會，回應事件。《杭州日報》旗下「杭+新聞 」報道，杭州市公安副局長賈勤敏稱，2020年3月，杭州市公安局臨安區分局發現一條重大文物線索，後成立省市區聯合專案組（代號「3•24」專案），開展專案偵辦工作。

賈勤敏稱，去年5月，警方發現蔣姓疑犯等人前往廣州準備倒賣文物的線索後，立即組織警力趕往廣州，在當地警方配合下，將蔣姓、李姓及劉姓3名疑犯抓獲，當場查獲金玉腰帶、古劍等一批珍貴文物。經審查，疑犯交代，該批文物系2019年5月以來從錢鏐墓盜掘所得；警方從而偵破盜掘錢鏐墓等古墓葬犯罪集團，抓獲39名疑犯，追回涉案文物共223件；其中包括盜挖錢鏐墓疑犯兩名，追回該墓全部175件被盜文物。

此外，賈勤敏表示，專案組還一舉抓獲其他盜、銷、收文物疑犯14人，追繳全部被盜文物。通過專案深挖細查，發現涉及其他省市的盜掘古墓葬線索10餘條。目前公安部組織各地公安機關仍在偵辦。

稱錢鏐墓損失小 料6月修復開放

杭州市臨安區副區長魯一成稱，盜墓案發生後，由省、市、區三級專家組建聯合評估工作組，對錢鏐墓本體受損情况評估，根據工作組評估鑑定，錢鏐墓結構損失較小，穩定性好。去年12月，經國家文物局批准，已完成對錢鏐墓本體的修復。目前臨安區正在推進以錢鏐墓為主體的「吳越國王陵考古遺址公園」綜合保護工程建設，力爭在6月開放。