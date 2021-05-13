台調查局研討「陸對台政治作戰」

《聯合報》報道，會議由台灣調查局長呂文忠主持，出席者有調查局副局長劉復興、兩岸情勢研析處長劉文斌，以及美國資深外交官、國立陽明大學副校長司徒文（William A. Stanton）等人，議題包括「中國利用台美安全同盟困境的方式與時機」、「中國對台政治作戰中關於組織犯罪及次級政府組織的角色」等。

《經濟學人》本月一期雜誌封面故事標題為「地球上最危險的地方」，內文指出，戰爭不僅令中美兩個核武國家衝突升級，經濟也是重要因素，包括生產全球84%最先進晶片的台積電或停產，全球電子業也將隨之停擺。

台灣調查局早前發現，深圳共進電子公司為規避審查，以日商名義在新竹台元科技園區設立「同進公司」，用高薪挖角高科技人才，將無線通訊產品等研發成果回傳大陸，違反《兩岸人民關係條例》，日前已約談二十多人。

台灣檢察機關和調查機關表示，這是首宗在台元科技園區查獲的陸資違法在台設點、偽裝外企挖角人才的案件，大陸除透過取得美國身分的華人在科技園周邊設公司買半導體零部件外，也透過獵頭公司以高薪招攬人才。