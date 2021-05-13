洪都拉斯急求疫苗 擬與陸建「交往平台」

洪總統：擬大陸設商務辦事處

路透社報道，埃爾南德斯指出，中國大陸在疫苗供應上「對盟國有擔當」，洪國有興趣透過墨西哥、智利、阿根廷或2018年棄台與陸建交的薩爾瓦多購買中國疫苗。埃爾南德斯又對富裕國家囤積疫苗感失望，稱已要求台灣說服美國分享疫苗儲備。他又說，為購中國疫苗，會照北京要求，尋求建立「外交橋樑」。

陸籲遵一中 台：洪國重申邦交穩固

中央社報道，台外交部發言人歐江安昨回應稱，台方允諾將盡力所能，透過各方渠道，包括結合理念相近國家，設法紓緩洪都拉斯面臨的疫情。歐江安還譴責北京，在繼巴拉圭疫苗危機後，再利用疫苗作為逼迫具急迫需求的國家，進行政治及外交利益交換，罔顧各國人道需求的作為。

中國外交部發言人華春瑩昨強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，順應大勢、作出合乎民心的正確選擇才是正道。國台辦發言人朱鳳蓮則說，希望有關國家「按照一中原則妥善處理涉台問題」。

（抗疫新階段）