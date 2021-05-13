台增16本土確診見新高 隨時限聚 隱形傳播鏈逾兩條 陳時中：或升至第三級警戒

昨3宗源頭不明 宜蘭群聚唱歌不戴罩

綜合中央社、「聯合新聞網」等台媒報道，昨日新增的16宗本土個案涉及台北、新北、宜蘭、基隆等地，3宗為前日宜蘭「銀河百家樂」遊藝場群組的相關接觸者，分別為30及60多歲女性、未滿10歲男童，該群組截至目前累計8人確診；新北昨日增加的10宗，為前日確診的新北「五股獅子會」前會長相關接觸者，包括5女5男，介乎50多至70多歲，即前會長的妻子及9名友人。據報該獅子會上周四（6日）於新北蘆洲區某餐廳開會，與會者幾乎全沒戴口罩，不少人曾上台一起唱歌。昨日另有3宗源頭不明個案，分別為基隆50多歲女子，及於台北萬華區2間不同茶館工作的女子。當局指出，基隆女子5月1日曾到高雄兩廟宇上香；高雄初步找出56名接觸者，他們須居家隔離。

陳時中昨日在記者會表示，台灣現在不止有兩條隱形傳播鏈，「疫情非常嚴峻」。他透露不排除當天宣布疫情警戒進入第三級，但其後稱因單日源頭不明個案未達10宗，維持二級警戒。據當局規定，疫情警戒共分4級，升至第三級的條件為「單周出現3宗以上社區群聚，或一天確診10宗以上感染源不明本土案例」，屆時民眾外出須全程戴口罩，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，絕大部分營業及公共場域均須關閉，僅保留醫療、公務等必要服務。發生群聚的社區如需執行「快速圍堵」，民眾須配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，並停止所有聚會活動及停課。

新北1傳10 娛樂場所圖書館停開

指揮中心前日（11日）已宣布台灣「進入社區感染階段」，公共場所加強防疫，便利店及家樂福、全聯、愛買等連鎖超市暫停試食或借用洗手間。出現獅子會「1傳10」的新北市，市長侯友宜昨日宣布，即日起營業場所啟動人流管制，關閉八大特殊娛樂業行業及網吧、電子遊戲場及文化場館、圖書館、活動中心等公共場所。宜蘭也公布類似的防疫措施。

台南雖未見確診，市長黃偉哲昨亦嚴令防疫，宣布各級學校暫時全面禁止對外開放，跨縣市戶外教學及參訪、畢業旅行一律停辦。

蔡英文籲勿恐慌：防疫物資充足

民進黨主席、台灣總統蔡英文昨日在民進黨中常會前發表演說，呼籲民眾不要恐慌，表示目前防疫物資和醫療資源充足，疫苗將陸續到位；承諾會協調相關部會和地方政府強化防疫措施，形容過去一年「全民同心守住疫情」，相信大家能通力合作，度過這波疫情挑戰。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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