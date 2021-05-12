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電動單車升降機起火 多人燒傷

【明報專訊】四川成都叢樹家園社區一名男子，10日晚帶着電動單車搭升降機返家，升降機關門時，電動單車冒煙起火，3秒內火焰吞噬整個空間，包括車主在內，3男和一名抱着嬰兒的婦人共5人燒傷，後被救出送院。

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