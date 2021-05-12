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2021年5月12日星期三
中國新聞
14.1億人口老化加深 出生率新低 國統局公布普查結果 人口增速放緩將達峰值
分析質疑數據不合理 學者：質量史上最差
稱老齡化壓低經濟潛力 專家憂衝擊金融市場
37萬港人居內地 較10年前普查多近14萬
台駐港機構剩8人 簽證年內全到期
中國評論：之江新軍還是閩系天下 ／文：孫嘉業
增6不明源頭確診 台進社區感染階段
哥本哈根民主峰會邀蔡英文演說 北京：干預內政
川中學生墮斃監控 家屬質疑缺關鍵片段
端點星案 檢方指辱國家領導人
強風吹搖高樓吊籃 兩工人亡
電動單車升降機起火 多人燒傷
電動單車升降機起火 多人燒傷
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【明報專訊】四川成都叢樹家園社區一名男子，10日晚帶着電動單車搭升降機返家，升降機關門時，電動單車冒煙起火，3秒內火焰吞噬整個空間，包括車主在內，3男和一名抱着嬰兒的婦人共5人燒傷，後被救出送院。
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14.1億人口老化加深 出生率新低 國統局公布普查結果 人口增速放緩將達峰值
分析質疑數據不合理 學者：質量史上最差
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37萬港人居內地 較10年前普查多近14萬
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