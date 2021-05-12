增6不明源頭確診 台進社區感染階段

綜合報道

5人涉宜蘭遊藝場群組

繼華航諾富特群聚案後，昨日新增7宗本土個案，創下今年以來台灣本土單日最高紀錄，其中僅1宗與「華航諾富特案」有關，患者為與其中一名感染的華航機師同住的本地40多歲女性。聯合報引述中央流行疫情指揮中心消息，另6名確診者中，5人涉及宜蘭縣一個叫「銀河百家樂」遊藝場。遊藝場一名30多歲女員工9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，昨日確診。衛生單位隨即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並採檢，目前4人確診，包括個案女子的3名女同事及一名遊藝場常客。目前遊藝場已暫停營業消毒，感染源頭仍在追查。

昨日中招的第7人為60多歲男性，7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，9日因發燒就醫採檢，昨日確診，感染源待釐清。當局已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離。

防疫升級 停集會禁坐車飲食等

中央社報道，宜蘭遊藝場群聚等與華航諾富特案關聯低，指揮中心公布升級防疫，即日起至6月8日停辦室外500人以上、室內100人以上集會活動，台鐵、高鐵雙鐵列車、客運等大眾運輸禁止飲食等六大措施。台灣總統蔡英文昨在facebook發文表示，請大家互相提醒、配合，共同守住社區防線。蘇貞昌昨上午視察中央流行疫情指揮中心時表示，面對這波嚴峻疫情，更要超前並用更大的決心和努力，請所有人遵守指揮中心的規範，並執行到位，「請大家收心、團結配合防疫！」陳時中表示，華航諾富特案及宜蘭遊藝場群聚是兩宗事件，疫情「已經不是在邊緣，現在進入社區感染」。

台灣疫情升溫，外界關注是否影響台灣與帕勞的「旅遊氣泡」。台駐帕勞大使周民淦說，目前帕勞政府尚未提出強化檢疫的要求，但受疫情未明及華航機師人力調度等影響，15日、19日飛帛琉班機取消。

從華航諾富特群聚到宜蘭遊藝場群聚案，這波疫情確診人數累計已達42人。

（抗疫新階段）