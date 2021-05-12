稱老齡化壓低經濟潛力 專家憂衝擊金融市場

觀察者網引述南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新表示，生育率下降和老化加劇，將在經濟領域帶來三大風險。首先是經濟增長潛力下降，勞動力減少，勞動力低成本優勢會逐步減少，中國長期享受的出口紅利，勞動密集型產業所形成的國際競爭力可能會削弱，並壓低經濟潛在年平均增長率。

養老金融資產膨脹 激化社會家庭矛盾

另外，原新認為，人口老化需要各種保障設施的供給，養老金融資產不斷地膨脹，可能會造成實體經濟與虛擬經濟的結構性失衡；而老齡化的高峰時期，養老基金支出、社會養老基金、商業養老基金的給付，也會相應增加，會對整個金融市場帶來很大的衝擊。

原新表示，人口老化還會給社會領域帶來矛盾，晚年生活和子女負擔之間可能會發生衝突，現在4個勞動人口供養1個65歲以上的老人。到2035年後，勞動人口會減少為2個，到2050年大概只有1.5個，家庭養老負擔會大大加重。另外，未來老年人口將佔總人口1/3，他們會變成社會的主流群體，對社會的福利保障、服務、公共安全管理等都產生衝擊。