分析質疑數據不合理 學者：質量史上最差

分析：低齡人口2.5億 去年需生4000萬人

另有網民根據2007至2019年官方統計的年出生人口，指13年共約2.1104億人出生，即使包括死亡和移入等因素，去年或需出生約4000萬人，才能達到2.5338億人。本報查核統計局數據，考慮到出生人口數據一般來自醫院和戶籍登記，會因各種原因產生誤差等因素，該網民估算的數據及質疑大致合理，而官方暫未回應有關質疑。

研究中國人口問題的學者易富賢對本報稱，今次普查質量是史上「最差一次」，「全部水分滑到0至14歲低齡組人口」，「低齡組人口比（過去14年）國家統計局公布的出生數還多，意味着中國的獨生子女政策比其他國家鼓勵生育的政策更加有效，這怎麼可能呢？」

明報記者