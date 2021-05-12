分析質疑數據不合理 學者：質量史上最差

【明報專訊】國家統計局昨表示，今次人口普查數據真實可信，延遲發布是因數據更加豐富，需較長準備時間。普查數據顯示，去年全國新增人口1173萬；目前0至14歲人口為2.5338億。有網民分析，若以現時0至14歲人口減去2006至2019年的出生人口總數，得出去年出生人口約2600萬；若再以此減去年新增的1173萬，估算出當年1427萬人死亡，遠超2019年官方公布的死亡人口998萬，死亡率達0.83%，遠超近10年0.5%以下的平均水平，非常不合理。
分析：低齡人口2.5億 去年需生4000萬人
另有網民根據2007至2019年官方統計的年出生人口，指13年共約2.1104億人出生，即使包括死亡和移入等因素，去年或需出生約4000萬人，才能達到2.5338億人。本報查核統計局數據，考慮到出生人口數據一般來自醫院和戶籍登記，會因各種原因產生誤差等因素，該網民估算的數據及質疑大致合理，而官方暫未回應有關質疑。
研究中國人口問題的學者易富賢對本報稱，今次普查質量是史上「最差一次」，「全部水分滑到0至14歲低齡組人口」，「低齡組人口比（過去14年）國家統計局公布的出生數還多，意味着中國的獨生子女政策比其他國家鼓勵生育的政策更加有效，這怎麼可能呢？」
明報記者
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