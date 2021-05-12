14.1億人口老化加深 出生率新低 國統局公布普查結果 人口增速放緩將達峰值

綜合內地媒體報道，寧吉喆在新聞發布會上表示，今次人口普查準確反映了當前人口變化的趨勢特徵，獲得大量寶貴的信息資源，這將為推動高質量發展、針對地制定人口相關戰略和政策、促進人口長期均衡發展提供強而有力的統計信息支持。

數據顯示，2020年勞動年齡人口總量仍在下跌，而老齡化程度繼續加深。2018至2020年，15至59歲的勞動年齡人口由8.9729億下滑至8.9438億，減少291萬人；60歲或以上人口則從2.4949億上升至2.6402億，增1453萬人，佔總人口比例由17.9%升至18.7%。

國家統計局總統計師曾玉平表示，從總量上看，與2010年的普查相比，16至59歲勞動年齡人口減少4000多萬人。但中國勞動年齡人口總規模仍然較大，達8.8億人，勞動力資源依然豐富，「人口紅利」也依然存在。

未滿14歲人口佔比回升

與此同時，近年內地人口出生率屢創新低。2018年出生人口1523萬，出生率為1.094%，當時已為1952年該數據存在以來最低。2019年出生1465萬人，出生率為1.048%，再創新低。2020年出生人口1200萬，出生率更降至0.85%。不過，數據亦顯示，14歲以下人口為2.5338億，佔17.95%，與2010年相比上升1.35個百分點。

寧吉喆表示，中國14歲以下人口比重回升，生育政策調整取得積極成效。但他承認，今後人口增速將繼續放緩，中國人口今後會達到峰值，具體時間現在看還有不確定性，預計未來一段時間人口總量會保持在14億人以上，目前平均年齡為38.8歲，美國是38歲，差不多。

寧吉喆：做好支持措施 發揮生育潛力

專家倡補貼生育 加強保障權利

對於是否再放寬生育政策，寧吉喆指出，人口普查數據顯示，2020年中國育齡婦女總和生育率為1.3，已處於較低水平。他透露，根據調查，育齡婦女的生育意願子女數為1.8，「只要做好相應的支持措施，實際存在的生育潛力就能發揮出來」。

據界面新聞報道，東吳證券首席經濟學家任澤平表示，最新人口普查數據表明，老齡化、少子化、不婚化加速到來，放開生育刻不容緩，實在不行先開放三胎，加快構建生育支撐體系，讓生得起養得起。任澤平建議，為此可實行差異化的個稅抵扣及經濟補貼政策；加大託育服務供給，完善女性就業權益保障，加強保障非婚生育的平等權利，以及加大教育醫療投入等。

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