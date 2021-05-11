瞞報幼豹走失逾半月 杭州刑拘5人 餘一未尋 4000人帶90雞搜捕

據央視報道，杭州市公安局常務副局長費躍忠昨日在金錢豹外逃事件新聞發布會上表示，由於管理人員的疏忽，3隻金錢豹在4月19日人員打掃衛生時逃竄。在幼豹逃逸後，杭州野生動物世界管理層擔心影響五一假期期間的生意，決定隱瞞不報，私下搜捕，且在4月21日捕獲其中一隻後，仍決定繼續隱瞞，並要求公司員工不得泄露。

直到5月7日晚，第二隻金錢豹被市民發現後，杭州野生動物世界迫於壓力上報。杭州警方昨日已對杭州野生動物世界相關人員立案調查，並刑事拘留公司總經理張德全等5人。

截至昨日，出逃的第三隻金錢豹仍未尋得。當局組織4000多人搜查。封面新聞報道，搜查人員帶90隻雞上山誘捕幼豹。

另據杭州政府官方微博「杭州發布」， 杭州書記周江勇前日（9日）赴富陽區監督金錢豹搜捕行動，並對前線工作人員表示慰問和感謝，指出要在保證自身安全的前提下，按照現場指揮部的統一部署，繼續加強搜捕。