網上教育平台涉虛假宣傳 重罰阿里騰訊旗下300萬

兩機構稱接受處罰將整改

據國家市場監管總局官網，國家市場監管總局價監競爭局和北京市市場監管局展開聯合行動，證實作業幫在其官網謊稱「與聯合國合作」、虛構教師履歷、引用不真實用戶評價。猿輔導則在其網站宣稱的「班主任1對1同步輔導」、「微信1對1輔導」、「您的4名好友已搶購成功……點我搶報」均涉及虛假宣傳，虛構教師任教履歷等不實內容。當局指，有關行為屬於實施虛假或引人誤解的商業宣傳行為，違反《反不正當競爭法》規定。

虛構教師履歷 一謊稱「與聯國合作」

作業幫在其運營的App、天貓作業幫直播課旗艦店、京東作業幫直播課旗艦店銷售課程時，分別標示「限時折扣」、「價格3280元，參考到手價2580元」等內容。猿輔導在其運營官網、天貓旗艦店銷售課程時，則分別標示「價格4000 親子節價2099」等內容。經核實，上述課程均未按標示的劃線價交易，構成利用虛假的或者使人誤解的價格手段誘騙消費者交易，違反《價格法》。

市場監管總局稱，下一步將持續聚焦民生領域案件，加強校外教育培訓機構執法，嚴厲打擊各類違法違規行為。此前，跟誰學（高途集團）、學而思、新東方在線、高思等4間校外教育培訓機構已被判罰款幅度上限的最高罰款。

中新網報道，目前內地在線教育亂象頻生，所謂「名師」根本無法驗證真偽，且部分在線課程動輒上百課時，教學質量參差不齊，小學作文開講「兩儀四象」。

其中，高途課堂的一期青少年學習能力特訓營長達100課節，收費3880元。另亦有課程高達191課節，收費3980元，其頁面顯示為二年級的「同步系統課」，費用須一次繳清。根據教育部等6部門發布的規定，按課時收費的中小學生網上培訓，每科不得一次性收取超過60課時的費用；按周期收費的，則不得一次性收取超過3個月的費用。