人口普查今公布 官媒倡自主生育

《光明日報》刊出中國社科院人口與勞動經濟研究所副研究員楊舸的文章指出，全世界推動工業化和現代化的國家，都面臨生育率下降的風險，中國也無法避免。人們寄望於鼓勵生育的人口政策來提振社會生育意願，遺憾的是眾多學者研究均表明，發達國家鼓勵生育政策的效果不及預期。

文章認為，「盡力而為，量力而行」或是今後更恰當的人口政策，中國應盡快優化生育政策，讓自主生育權回歸家庭和個體，加快生育政策與經濟社會政策配套銜接。文章稱，「少子化」和「老齡化」或是中國人口無法避免的趨勢，唯有堅持國家創新戰略，驅動產業結構升級，挖掘第二次「人口紅利」，才能對冲人口老齡化對社會經濟發展造成的負面影響。

另據中新社報道，公安部昨日通報，截至2020年底，中國14億人實現戶口城鄉統一，1.1億流動人口獲發居住證，1.2億農業轉移人口落戶城鎮，戶籍人口城鎮化率達到45.4%。公安部治安管理局副局長張曉鵬表示，按照計劃安排，開具戶籍類證明和工作調動戶口遷移、大中專院校錄取學生戶口遷移、大中專學生畢業戶口遷移、夫妻投靠戶口遷移、父母投靠子女戶口遷移等6個事項要在今年底前全國實現「跨省通辦」。