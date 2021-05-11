珠峰峰頂設「隔離線」 禁中尼登山者接觸播毒

新華社報道，西藏自治區體育局局長尼瑪次仁在會議上表示，本年度登山季不會取消；北坡將提前派出一個由藏族登山導遊組成的小分隊，在峰頂一側設置隔離線，禁止包括小分隊在內南北坡任何人員越過該線接觸，並禁止中方登頂人員接觸任何尼方懸掛在峰頂的哈達等物品。「除了在峰頂外，登山者在南北坡攀登路途中沒有機會碰面。」

此外，中方一側的北坡大本營營地外約300米處設置防疫關卡，遊客等與登山活動無關人員不得進入；營地採購人員等外出返回營地時，需全身消毒、量體溫並單獨隔離；工作車輛進入營地需接受消毒；營地亦配備了大量醫用消毒液、口罩、醫用垃圾桶等防疫物資。

西藏登山協會秘書長次仁桑珠稱，今個珠峰登山季共有21名中國籍商業登山隊員獲批從北坡攀登珠峰，所有隊員均來自低風險區域及持有核酸檢測證明，進藏時的通行碼均為「綠碼」（即核酸陰性）。隊員4月9日入藏後，已先在拉薩接受隔離，再前往珠峰地區。

該協會又指自去年疫情發生後，中國未曾批准任何外籍人員從北坡登上海拔5200米的珠峰登山大本營及以上區域。西藏登山管理部門也表示，珠峰北坡目前無新冠肺炎確診病例。