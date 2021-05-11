珠峰峰頂設「隔離線」 禁中尼登山者接觸播毒

【明報專訊】位於中國和尼泊爾邊境的珠穆朗瑪峰，日前傳出尼方一側大本營發現至少17名登山者確診新冠肺炎。中方一側的西藏登山管理部門與珠峰所在地黨委政府前天召開防疫會議，決定採取最嚴格的防疫措施，包括在峰頂設置「隔離線」，禁止分別從中（珠峰北坡）、尼（南坡）出發的登山者接觸，以免病毒傳播。
新華社報道，西藏自治區體育局局長尼瑪次仁在會議上表示，本年度登山季不會取消；北坡將提前派出一個由藏族登山導遊組成的小分隊，在峰頂一側設置隔離線，禁止包括小分隊在內南北坡任何人員越過該線接觸，並禁止中方登頂人員接觸任何尼方懸掛在峰頂的哈達等物品。「除了在峰頂外，登山者在南北坡攀登路途中沒有機會碰面。」
此外，中方一側的北坡大本營營地外約300米處設置防疫關卡，遊客等與登山活動無關人員不得進入；營地採購人員等外出返回營地時，需全身消毒、量體溫並單獨隔離；工作車輛進入營地需接受消毒；營地亦配備了大量醫用消毒液、口罩、醫用垃圾桶等防疫物資。
西藏登山協會秘書長次仁桑珠稱，今個珠峰登山季共有21名中國籍商業登山隊員獲批從北坡攀登珠峰，所有隊員均來自低風險區域及持有核酸檢測證明，進藏時的通行碼均為「綠碼」（即核酸陰性）。隊員4月9日入藏後，已先在拉薩接受隔離，再前往珠峰地區。
該協會又指自去年疫情發生後，中國未曾批准任何外籍人員從北坡登上海拔5200米的珠峰登山大本營及以上區域。西藏登山管理部門也表示，珠峰北坡目前無新冠肺炎確診病例。