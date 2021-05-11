台灣未受邀出席世衛大會 五度被拒 台學者：歐美支持「口惠而實不至」

台外交部：奮戰到最後一刻

台灣連續兩年積極要求重返WHA，尋求分享其抗疫經驗。中央社報道，台灣今若要參會，按規定需在昨晚（歐洲時間10日下班前）收到邀請函並完成報名。台外交部發言人歐江安昨天傍晚表示，台灣仍沒收到邀請函，但外交部會持續與衛生福利部共同努力、奮戰到最後一刻，盡全力爭取與會權利。

歐江安再次呼籲世衛總幹事譚德塞秉持專業中立的立場，盡速回應國際社會的正義之聲，以及各界堅定支持台灣與會的殷切期盼，邀請台灣出席今年的大會。

七大工業國集團（G7）外長會議上周發布聯合公報，首次明文提出支持台灣「有意義地」參與國際組織，包括世衛和WHA。美國務卿布林肯（Antony Blinken）其後也呼籲譚德塞邀請台灣以觀察員身分參會。在此之前，美國聯邦參、眾兩院外交委員會亦發起以「LetTaiwanHelp（讓台灣幫忙）」為主題的全球社交媒體聯合活動，獲西方眾多民主國家響應。

針對G7外長公報，中國大陸外交部發言人汪文斌此前批評G7粗暴干涉中國主權，公然插手中國內部事務，搞開歷史倒車的集團政治。發言人華春瑩昨再回應稱，布林肯的聲明嚴重違背「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對。

華春瑩：責在民進黨堅持台獨

華春瑩重申，是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣參加WHA的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。她強調，台灣問題事關中國核心利益，中方沒有任何妥協退讓的餘地，奉勸美方停止炒作涉台問題。

學者：京勢阻撓 歐美世衛難抵壓力

東亞國際關係學者林泉忠昨在本報刊文分析，台灣今年參會「夢碎」已無可避免。他稱，世衛在其現有體制下，對來自中國壓力的承受力仍然有限；其次，歐美等國仍以自身利益為優先考量，包括衡量與北京關係的影響，因此「挺台」僅停留在「口惠而實不至」。最後，北京勢必阻撓台灣參加WHA等聯合國組織活動的根本原因，還是在於台當局否認「九二共識」。

中天新聞引述中華戰略研究學會研究員張競表示，若沒有正面互動的兩岸關係，台灣很難在國際參與上有所突破，而通過「操弄」有關議題，天天製造對抗情緒，對台灣未來沒有一點幫助。對於美國挺台，張競形容為「偽善」，稱美國與G7等沒有一個國家向WHA提出相關正式提案，只是通過發聲獲取某些政治利益。

明報記者

（抗疫新階段）

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