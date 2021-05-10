幼豹走甩 官媒：追豹更要追責 圍捕不果 杭州屋苑保安獲發鋼叉防衛

《錢江晚報》報道，杭州轉塘街道綜合救援二排在前晚集結，帶着盾牌和電筒等裝備，分別到龍塢區沿山村莊山上開展巡查，尋找最後一隻逃跑金錢豹蹤迹 。到昨日凌晨，搜捕前方傳來消息，搜捕人員通過無人機在光明寺附近發現金錢豹蹤迹。搜索隊人員帶着十多隻搜救犬，採取合圍方式，搜索第一隊與第二隊距離控制在200米左右，都配有麻醉槍從外圍慢慢靠近，範圍逐漸縮小。但是幼豹很警覺，最終逃離現場。

動物園關閉 特警駐守附近快餐店

到凌晨兩點半左右，搜索隊發現目標消失，抓捕無果。搜索隊決定先行撤退，由無人機繼續搜尋，但到昨日還沒有幼豹行蹤。

杭州市區出現金錢豹，令當地大為緊張。據《南方都市報》報道，最早報警發現幼豹蹤影的金苑山莊居民表示，接到屋苑緊急提醒晚上關好門窗，不要出門；還給保安發了鋼叉防衛。杭州野生動物世界附近的肯德基店外，則有特警值守。杭州野生動物世界已關園，並在處理遊客退票。對於金錢豹外逃原因，該園表示調查人員已經進駐，事件原因有待調查組核實。

杭州市在上周四有民眾發現疑似金錢豹，當時有人懷疑幼豹可能是從動物園逃出，但杭州野生動物世界一口否認。直到前日傍晚，該園才公開承認有3隻金錢豹逃跑，目前兩隻已經被捕獲，還有一隻在逃。

對於杭州野生動物世界隱瞞事件，引來內地輿論批評。央視表示，丟了豹子還「瞞豹」，他們丟了的不僅是豹子，更有自己應盡的本分。近年來，各地動物園安全事故時有發生，央視提示有關部門：既要關好動物園的籠子，更要紮緊管理的籠子。

官媒稱園方瞞報 暴露嚴重管理漏洞

新華社評論稱，本應被嚴格看管的猛獸越界出逃，又未及時公布有關信息，暴露出該園嚴重的管理漏洞，並稱「猛獸出柙，典守之咎」。評論稱目前園方主要負責人已被刑事拘留；面對「豹子去哪兒了」的追問，有無玩忽職守，應予徹查，嚴厲追究責任，補好安全漏洞。