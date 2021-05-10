第七次全國人口普查數據明發布

拖延近一月 官方確定發布數據

國新辦官網稱，國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆，以及包括國家統計局副局長李曉超、國家統計局總統計師曾玉平及國家統計局人口和就業統計司司長張毅等人口普查領導小組辦公室副主任出席會議並介紹有關情况。

內地在1949年後共進行了6次全國人口普查，分別在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年。第7次人口普查於2020年11月1日舉行，普查內容涵蓋姓名、公民身分號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情况等。

外媒猜測人口減 國統局：保持增長

此前，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華曾表示，初步打算在4月上旬召開發布會，將公布第七次全國人口普查的主要數據。但到了4月中旬，劉愛華又稱，普查結果將「力爭早日公布」。

推遲披露人口普查有關數據，引發外界揣測。英國《金融時報》上月報道稱，第7次中國人口普查將報告全國總人口不到14億，這也將是60年來中國總人口首降。

面對各方揣測，國家統計局4月29日在官網宣布：「據了解，2020年，我國人口繼續保持增長，具體資料將在第7次全國人口普查公報中發布。」