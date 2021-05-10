內地接種超3億劑次 鍾南山：距全民免疫遠遠不夠

指全球疫情嚴峻 需謹防疫情輸入

據國家衛健委官網披露，5月8日，內地報告新增確診病例12宗，均為境外輸入病例；無新增死亡病例；無新增疑似病例。中新網報道，鍾南山8日通過視像表示，新冠肺炎疫情發生一年多來，中國作為全世界人口的大國，總體上經受了疫情的第一階段考驗，但是仍不能忽視。

「現在全球的疫情形勢還是非常嚴峻，再加上當前中國疫苗的接種率還不高，距離全民免疫還遠遠不夠，所以仍然需要高度重視，謹防疫情輸入的風險。」鍾南山稱，全球新冠疫情形勢依然嚴峻，不僅給人類生命健康帶來危害，還深刻地影響全球的治理的格局，但客觀上也加速了醫療科學研究的步伐，其中借助互聯網科技的力量是全國抗疫攻堅的關鍵。

國家衛健委曾表示，一般認為，要達到60%甚至70%的接種率，才能建立起全民保護。央視此前引述中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶稱，中國將來要建立免疫屏障，可能需要10億以上的人接種新冠疫苗。目前的接種速度、接種比例，距離形成免疫屏障還有一段路要走。