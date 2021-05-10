澳前總理斥莫里森介入台海衝突幼稚 陸克文：違不干涉中國內政共識

指台海衝突或成二戰後亞洲最大戰爭

中澳關係持續緊張之際，澳洲政府近期多次就台灣問題表態。總理莫里森（Scott Morrison）上周四（6日）接受墨爾本3AW電台訪問時首度表示，一旦台海爆發戰爭，澳洲將會履行承諾，支援美國及印太地區盟友。國防部長達頓（Peter Dutton）和內政部秘書長佩祖洛（Michael Pezzullo）上月亦分別談及台海有爆發軍事衝突的可能，而澳洲要準備介入。中國外交部對此曾警告澳方謹言慎行，不要向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

陸克文在《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）刊文稱，50年來，澳洲歷屆政府都沒有在台灣問題上干涉中國內政。但過去兩周，莫里森、達頓和佩祖洛都驚人地違反了這一共識。陸克文認為，歷屆政府有充分理由對潛在的台灣軍事方案保持沉默；因為台海軍事衝突將涉及中、美兩個世界上最大軍事力量，有可能成為自1945年以來亞洲最暴力及最具破壞力的戰爭，鑑於此，澳洲現階段不應損害國家決策方面的獨立及靈活度。

文章續稱，澳洲政治人物在台灣問題上一直避免越過中國大陸設置的紅線。如今莫里森政府對台灣問題誇誇其談，既讓美國人困惑，激怒中國大陸民眾，讓台灣人不解，也讓亞太地區其他國家措手不及。

稱莫里森圖轉移國內矛盾贏選舉

陸克文認為，目前，澳政府新冠疫苗和檢疫程序一團糟、執政黨自由黨內歧視女性問題嚴重、債務和赤字居高不下，莫里森政府此時發表草率涉台言論唯一可能的動機，是想轉移澳洲國內矛盾，製造緊張局勢，以贏得選舉。他表示，純粹為了政治利益而用澳洲核心經濟和安全利益做賭注，是可恥的。