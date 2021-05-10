美媒火箭殘骸報道 內地網民批「雙標」

稱報道SpaceX火箭殘骸「點亮夜空」

微博網民「勝利主義章北海」日前整理出外媒有關報道，對比美國有線新聞網（CNN）、《商業內幕》（Business Insider）、《紐約郵報》（New York Post）、《福布斯》（Forbes）等外國媒體及網站，對中國長征五號B火箭，以及Tesla創辦人馬斯克的SpaceX公司於3月底發射的「獵鷹9」號火箭的殘骸掉落報道。這些報道均提到「巨大」中國火箭碎片「失控」，「可能墜落紐約」，而對「獵鷹9」殘骸當時落在美國華盛頓州一農場的場景，則描述為「點亮西雅圖夜空」、「電影般的畫面」、「絢麗燈光騷」等。

不少網民在該微博帖文下留言表示憤慨，斥外媒「馳名雙標」、「販賣恐慌」。「觀察者網」也轉發反問「喜歡嗎？我們隔三差五就發射一次『失控的』火箭？」引內地網民支持叫好。