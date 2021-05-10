長五火箭殘骸墜馬爾代夫近海 外媒指失控惹多國恐慌 華專家：軌迹精密計算

航天辦：大部分殘骸入大氣層燒毁

中國載人航天工程辦公室發布消息，經監測分析，長征五號B遙二運載火箭末級殘骸於昨早10時24分再度進入大氣層，落區位於東經72.47°，北緯2.65°，在馬爾代夫群島以西海面。航天工程辦表示，殘骸絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毁。

美國太空司令部稍早前發聲明證實，火箭殘骸在約上午10時15分在阿拉伯半島上空再入大氣層，但稱未知是否有碎片墜落陸地或海洋。

英國《衛報》上周二（4日）稱，在與其搭載的太空站核心艙分離後，火箭殘骸正以約2.7萬公里時速繞地球飛行，「從飛行姿態看已經失控，可能對地面造成威脅」。其後歐美多個機構持續監測火箭殘骸活動，稱殘骸在「翻滾」並「失去控制」。

路透社報道，哈佛大學天體物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）此前分析稱，殘骸最有可能墜入大海，因為海洋佔地球71%的面積。他當時判斷，殘骸墜落區可能遠至美國紐約、西班牙馬德里或北京北部，而最南端則可至智利南部和新西蘭威靈頓。

麥克道爾說，自從1979年重達76噸的美國太空總署（NASA）太空實驗室（Skylab）殘骸跌落澳洲以來，大多數國家都透過設計避免火箭或太空設備等殘骸不受控制地重返地球，而中國沒有解決這個問題。

資料顯示，與大部分運載火箭採用二級或以上推進器不同，長征五號B型設計為一級半構型，一級燃盡後會在不受控下逐漸落回大氣層焚毁。中國去年5月用長征五號B遙一火箭執行發射任務，殘骸其後墜落在西非科特迪瓦，損壞幾幢建築物，無人受傷，殘骸中包括一根12米長的金屬管。

中國外交部發言人汪文斌上周五（7日）回應稱，火箭殘骸再入大氣層燒蝕銷毁是國際通行做法；長征該型火箭採用特殊的技術設計，絕大部分器件會在再入大氣層過程中燒毁，對航空活動及地面造成危害的概率極低。

環時引專家：皮薄餡多危害小

官媒《環球時報》此前駁斥，擔心火箭失控並可能造成損害是「西方炒作」。該報引述航天專家邢強博士表示，火箭結構「皮薄餡多」，內部燃料在發射消耗後，剩餘火箭殼質量不大，且以鋁合金為主，容易在大氣層焚毁。因此與太空站或大型衛星相比，火箭殘骸對地面危害可能很小。同時其飛行軌迹也非媒體報道「不受控」，而是經過精密計算，並利用火箭鈍化技術，有意縮短在軌飛行時間。

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