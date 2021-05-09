3幼豹外逃兩尋回 杭州動物世界瞞報道歉

豹闖民居揭發 當局派特警尋找

杭州市富陽區政府新聞辦官方微博「富陽發布」 昨日通報，上周五（7日）晚8時許，民眾報警稱，在富陽區金苑山莊發現疑似金錢豹。經相關部門聯合調查，確定為杭州野生動物世界3隻未成年金錢豹外逃，目前已捕獲追回一隻。通報稱，富陽區已組織動物世界專業力量、區級相關部門專業隊伍、民間搜救團體等，借助科技，在山邊與村落、城區交界處展開拉網式排查。

當局又部署人員迅速進入周邊村莊、學校、居民小區提醒居民做好防範；又責令動物世界立即關閉園區，停業整頓，迅速排查動物外逃原因，並拘捕動物世界主要負責人。

園方：幼豹低攻擊性 憂公布惹恐慌

昨日上午，包括特警、輔警、各路救援隊和當地村民等組成的搜索隊，分多路行動。澎湃新聞引述杭州狼群救援隊陳隊長稱，「我們中午接到相關部門的協助搜索任務，共派出37名隊員、12條獵犬進山搜索」。「富陽發布」稱，狼群救援隊分成4個小組追捕，第一小組在下午5時左右發現金錢豹行蹤，聽到狗叫之後，狼群救援隊趕往現場，發現金錢豹已被搜捕犬圍困，動物園相關人員麻醉金錢豹後捕獲。

被捉回的第二隻金錢豹已送回動物世界，浙江新聞App稱，從富陽區政府新聞辦得到影片，顯示被麻醉捕獲的豹已蘇醒，呼吸平穩。「杭州野生動物世界」微信公號在下午5時許發布致歉聲明。聲明稱，前期因考慮到逃出的未成年金錢豹攻擊性較低，擔心事件會引起恐慌，未及時公布，對此「我園深刻反思、深表歉意，誠懇接受社會公眾的批評和監督」。動物世界又稱，會積極配合相關部門調查處置。「富陽發布」稱，目前聯合調查組已入駐動物世界，將徹查金錢豹外逃原因。

一級保護動物 體型約老虎1/3

金錢豹是國家一級保護動物，屬哺乳綱、食肉目，貓科，豹屬的動物。體態似虎，但只有虎的三分之一大。金錢豹的體能極強，視覺和嗅覺靈敏異常，性情機警。既會游泳，又善於爬樹，多於夜間、凌晨或傍晚出沒。