王毅：樂見美踐行多邊主義 布林肯暗批中俄不注重人權

布林肯：國際合作可能且必須

新華社和中新社報道，主題為「維護國際和平與安全：維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系」的視像會議，是在安理會本月輪值主席國中國倡議下舉行。王毅提出4點主張，包括要合作共贏，不要零和博弈；要公平正義，不要霸凌霸道；要聚焦行動，不要坐而論道；要尊重多樣，不要唯我獨尊。王毅指出：「實施制裁等強制舉措必須以窮盡其他非強制手段為前提，以推動政治解決為目標，任何繞開安理會的單邊行動都不具合法性，必須加以摒棄。」

布林肯稱，國際合作不僅是可能的，也是必須的，多邊主義仍是應對全球挑戰的最佳工具。他說，維護基於規則的國際秩序並不是要壓制任何國家，也不是要打壓競爭者。布林肯指出，美國近年一些行為可能削弱了基於規則的國際秩序，並使一些國家置疑，拜登政府正重返多邊機構和多邊協議，兌現多邊主義承諾。王毅就此表示，各國都樂見美國改變前幾年做法，真正踐行多邊主義，並為此做出美方的貢獻。

王：規則不能被少數國家把持

另據路透社報道，布林肯強調，各國應信守國際承諾、注重人權、尊重主權平等原則，「當一些聯合國成員國，特別是安理會常任理事國」藐視這些規範，並試圖阻止對違反國際法的人追責時，會釋放出即便破壞規範，也可免責的信號。他又提到，任何國家不會因主張國內管轄權，而得以奴役自己的人民、對他們施以酷刑、強制失蹤、種族清洗，或以任何方式侵害他們的人權。王毅在總結發言中表示，國際規則必須由各國共同制定，而不能被少數國家或國家集團所把持。