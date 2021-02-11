美國務卿籲世衛邀台參加WHA 稱沒理由被排除 讚為抗疫提供寶貴貢獻經驗

美國之音（VOA）引述布林肯上周五（7日）的聲明指出，美國呼籲世衛負責人允許台灣以觀察員身分參加即將舉行的世衛大會。他表示，世衛大會將為強化國際合作、終結新冠肺炎疫情及促進全球衛生及衛生安全設定議題，這些議題將影響到全世界。「沒有任何理由讓台灣繼續被排除在這一論壇之外，如果台灣不能參與，將不利於我們控制這一流行病和預防未來衛生危機的國際集體努力」。

伯利茲大使：台未入WHA無法理解

布林肯認為，全球衛生議題不應涉及政治爭端，台灣在面對疫情時提供了寶貴貢獻和經驗，世衛組織領導人和所有負責任的國家應認識到，在世衛大會上排除2400萬人的利益只會危及而不是推進共同的全球衛生目標。台灣駐美代表蕭美琴表示，台灣還在努力參與世衛大會，感謝美國全力相挺，也感謝此前G7外長聲明呼應，盼更多理念相近國家能共同支持台灣參與。

中央社昨引述伯利茲新任駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）受訪表示，台灣在遏止疫情方面表現傑出，在公共衛生、科技發展及基礎建設等許多領域也居領先地位，此外台灣協助其他國家抗疫，卻不受世衛組織歡迎，「這令我無法理解也不合理」。

印媒刊陳時中文章 華使館堅決反對

民進黨政府近日又延續過往的模式，積極投書國際媒體，印度快報（Indian Express）上周五（7日）刊登台灣中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中主題為「台灣抗疫模式」的文章指出，及早採取行動、公眾對政府的信任與合作，是台灣成功遏制疫情的關鍵。他表示，台灣將盡最大努力與世界衛生組織合作，敦促世衛將台灣納入其會議、機制和活動中。中國駐印度大使館網站昨以新聞發言人王小劍名義發表嚴正聲明，批評印媒刊登陳時中文章是為其「台獨」言論張目，中方對此表達強烈不滿和堅決反對。

陳馮富珍任期最後一年起未再邀台

台灣1972年退出世界衛生組織，1997年起曾以「中華民國」、「台灣」等名義爭取重返世衛未果。直至2009年馬英九政府上台後，台灣連續8年受邀以「中華台北」名義、觀察員身分參加世界衛生大會。但台灣總統蔡英文2016年上台後，兩岸關係陷入低谷，翌年時任世衛總幹事陳馮富珍在其10年任期最後一年不再邀請台灣出席WHA。截至目前，台灣已連續4年未參與世衛大會。

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676