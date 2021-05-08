茅台請人 限貴州省大學生 男子須4分半鐘跑完1公里

聘335人 主要為製麴工製酒工

紅星新聞昨報道，在招聘條件中，有兩條備受關注，包括畢業院校所在地屬貴州省；大學本科及以上學歷，2021屆畢業生且在2021年7月31日前取得畢業證和相應學位證。另外，將以筆試分數為應聘者排序，確定入圍體能測試人員。最受關注的是體能測試項目為男子1000米跑、女子800米跑。

茅台旗下公司一名員工稱，「此次招聘為生產崗位，對體能要求比較高」。貴州茅台官網亦顯示，製麴工、製酒工對體能要求很高。在其刊登的一篇文章中指出，製麴工凌晨4時上班，「6堆糧食潤（在釀酒原料蒸煮前使其吸收水分）完將要翻拌50多次，投水100多桶，每桶水重達15公斤。一個輪次下來，幾乎每人手上都會起上一層厚厚的繭子」。文章並指，6時左右，第一次翻糧結束；7時10分開始第一排下甑（蒸食用具）攤晾；8時左右開始收糟、拌曲、上堆。第二次翻糧，第二排上甑、下甑……等到第三排收糟、拌曲、上堆完，已是下午兩時左右。