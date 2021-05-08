涉倒奶風波選秀節目叫停 愛奇藝及蒙牛道歉

綜合澎湃新聞、中國基金報等消息，6日深夜，愛奇藝發聲明稱，對於「倒奶視頻」所造成的影響表達歉意，同時重申堅決反對一切形式的食品浪費。愛奇藝又提出對《青春有你3》的整改措施，包括原定5月8日的成團之夜停止錄製和直播，節目組繼續慎重研究並調整節目規則；從即刻起，關閉該節目所有助力通道；對於已經購買商家「活動裝產品」但未使用的用戶，平台和商家共同協商，確保妥善解決，相關細則將在《青春有你3》官方微博公布。

昨日上午，蒙牛旗下真果粒官方微博亦發文稱，作為《青春有你3》的贊助商，完全支持並積極配合愛奇藝及節目組的整改措施。對於浪費牛奶飲品的行為，蒙牛表示堅決反對一切形式的食品浪費，並對於由此產生的不良社會影響道歉。

網民不買帳 要求退錢

近日，網上熱傳的一段「倒奶」視頻，只見蒙牛真果粒的牛奶（實為乳酸飲品）被大量拆開，直接倒入溝渠中。蒙牛是《青春有你》連續3年的贊助商，粉絲要購買贊助商奶製品後，掃描瓶蓋內的二維碼才能為偶像投票。對於愛奇藝和蒙牛道歉，很多網民昨都不買帳，稱他們定下選秀規則，卻讓無辜粉絲承擔他們的損失，要求退款。