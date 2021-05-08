高球場侵佔滇池保護區 「插樹」扮整改 入土不足10厘米 督察組批「典型弄虛作假」

處滇池東岸 球場30公頃地屬一級保護區

滇池亦稱昆明湖，位於昆明市西南，有盤龍江等河流注入，面積330平方公里，為雲南省最大的淡水湖。根據中央紀委國家監委網站微信公眾號報道，在滇池東岸，有一個佔地47公頃的高爾夫球場，其中約30公頃位於滇池一級保護區內。報道稱，2004年1月，國務院通知不准批建新高球場。但在2008年4月，昆明銘真運動旅遊有限公司以「戶外旅遊休閑公園」名義獲得立項、土地規劃、建設施工、環境影響評價等手續，建設「銘真生態愛心苑」高爾夫球場，並於2010年5月投入營運。

2011年國家令清理高球場 經營至今

翌年，國家開始清理高球場的工作。但該球場仍違規經營，一直未落實整改要求；在2016年至2021年3月，累計收入1247.5萬元人民幣。2015年10月，昆明市政府曾要求該球場「立即停業並退出滇池一級保護區範圍」，但不果；至2018年底，業主才在一級保護區的球場上象徵式栽種少量樹木，「企圖蒙混過關」。

上月6日，督察組進駐雲南；同月11日，昆明滇池國家旅遊度假區管委會剷除部分位於一級保護區的球場，並種上樹木。但球場的基本功能還在，督察人員暗訪時發現仍有人在打球。澎湃新聞稱，4月14日，督察組進入高球場檢查發現，大量樹苗堆在地上，有的區域種上樹後剛澆了水，還有的區域直接插上枝條，枝條樹葉已經枯萎。督察組一位負責人請陪同的滇池管委會黨工委書記武斌把樹拔起來。武斌輕輕一拔，即把幾根完全沒根莖的枝條從地裏拔出。

「這是典型的弄虛作假，虛假整改」。督察人員批評，昆明市對滇池保護的重要性認識不足，對高球場清理整治工作不嚴不實，高球場違法建設並長期侵佔滇池一級保護區經營，滇池管委會為其提供「保護」。

數百別墅佔地 滇池南岸長腰山變「水泥山」

此外，滇池南岸屬於二級保護區的長腰山，是滇池重要自然景觀。但發展商諾仕達集團以健康養老產業為由，從2015年起在這裏建起437棟別墅，佔地83公頃，令長腰山變成了「水泥山」。5月6日，生態環境部公開通報長腰山過度開發嚴重影響滇池生態系統完整性問題，目前昆明已啟動對滇池二級保護區內違規建築的清拆工作。