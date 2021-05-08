北京聞風：海南辦消博會 展中國消費升級面 ／文：鍾鳴九

此前，中國已先後設有廣交會、進博會、服貿會三個重要國家級展會。據中國商務部副部長王炳南介紹，與前述三會主要聚焦貨物和服務進出口及服務業擴大開放不同，消博會定位於國際消費精品的全球展示和交易平台。此次展會吸引了來自69個國家和地區的650多家企業參展，從服飾箱包到美妝精品，從珠寶鑽石到遊艇汽車，將有上百款消費精品首發首秀。

習：有利各國共享中國市場機遇

作為中國又一重要展銷窗口，國家主席習近平向首屆消博會致以賀信。他在信中提到，消博會的舉辦有利於世界各國共享中國市場機遇，有利於世界經濟復蘇和增長，也有利於中國為世界提供更多優質消費品。

對此，商務部研究院國際市場研究所副所長白明對筆者表示，消博會可以把中國消費升級帶來的優質消費品需求提供給外國商家；同時，中國產業升級產出的更優質產品也給外國消費者提供了更多選擇。

去年以來，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局一直是中國經濟建設的重點。白明認為，消博會是聯通內外兩個循環的重要節點，而在貿易投資、物流、數據安全有序流動等方面便利程度較高的海南將是雙循環的叠加點。

消費轉型升級 各地新政「博頭彩」

除了舉辦消博會，隨著疫情持續受控，經濟逐漸恢復，內地多城爭相出台相關政策，欲在轉型升級中「博頭彩」。

以免稅消費為例。今年2月，海南增加了離島旅客「郵寄送達」和島內居民「返島提取」兩種提貨方式，吸引民眾到海南離島免稅消費。近日，廣州、長沙、福州等地相繼宣佈要落地市內免稅店。毗鄰香港的深圳更是在上周發布了《深圳市關於加快商貿高質量發展建設國際消費中心城市的若干措施（徵求意見稿）》，其中提及「支持在皇崗口岸、沙頭角建設免稅城」「到2025年全市離境退稅商店突破400家」等多項具體舉措，從而培育壯大新型消費，引導境外高端消費回流，探索建設國際免稅城。

分析人士認為，內地人口眾多，擁有全球最大的消費市場。近年來國家推動的高質量發展和轉型升級帶來許多新的供給與需求，尤以優質消費品為甚。巨大的消費潛力讓各地都想分一杯羹，而誰能在服務、環境、便捷度上有更大優勢，誰將更能在這場消費盛宴上領跑。

文：鍾鳴九