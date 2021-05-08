反駁美涉疆聽證 華使館辦視像交流會

邀維族婦女反駁性侵虐待說

新華社報道，在「新疆是個好地方」視像交流會上，維族婦女代表、教培中心結業學員、清真寺伊瑪目、外出務工人員等結合親身經歷，在線講述了「中國政府正確的治疆政策惠及人民，新疆百姓解決自身困難、日子愈過愈好的故事」。崔天凱在致辭中表示，涉疆問題本質上是反恐怖、去極端化和反分裂問題。現在美國等西方國家仍充斥著涉疆謊言，這些謊言在事實面前根本不堪一擊。一些人口頭上講的是「新疆人權」，心裏想的其實是「以疆制華」。先作「有罪推定」、再去「找」甚至「造」證據。這些人關心的不是真相，而是自己的政治圖謀。

崔天凱稱，來自100多個國家的1200餘名各界人士曾在過去幾年內參訪新疆，見證了新疆的美好發展。新疆勞動者完全按照自己的意願選擇職業，包括採棉花等高收入崗位，都是平等自願簽訂勞動合同，「強迫勞動」的謠言嚴重不屬實。

在美國眾議院外交事務委員會同日的涉疆聽證會上，有維族女子表示自己在「再教育營」被性侵和虐打。中國外交部發言人汪文斌回應指，美國眾議院是刻意搞有罪推定，又形容聽證會毫無客觀公正可言，只是一場拙劣的反華表演。