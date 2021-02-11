澳總理：倘台海開戰 踐諾支援盟友 台外長稱陸擬「最後攻擊」 國台辦斥「台獨」將被清算

澳媒：據條約需支援美國協防台灣

《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）周四以頭版頭條刊發吳釗燮專訪，吳釗燮表示，中國大陸似乎在準備向台灣發動「最後攻擊」（final assault），呼籲澳洲等有共同理念的民主國家結盟並捍衛台灣的利益。《澳洲金融評論》同日發表社評指出，假如台海開戰，澳洲或需履行「太平洋安全保障條約」（ANZUS）支援美國協防台灣。昨日中國國家發改委宣布，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

莫里森：一直捍衛區域內自由

中央社報道，莫里森在電台訪問中被問及上述內容時回應稱：「我們（澳洲）一直履行支援美國及印太地區盟友的協議。」莫里森指出，澳洲已清楚注意到印太地區的不確定性，正是為了應對這種形勢，所以存在相關安全防衛協議，但他拒絕就此議題多加說明，以免讓形勢增加更多變數。被兩度追問澳洲是否支持台灣時，莫里森強調，澳洲「一直捍衛區域內的自由」。

對於是否認為中國是造成全球不穩定的因素，莫里森說：「我們希望中國、澳洲以及整個區域都一同合作，最好的做法是確保大家遵從法治。我們尊重保障南海運輸自由和開放的貿易法規，我認為這是確保印太地區自由和開放的措施，我們致力維護印太地區自由和開放。」

北京促台勿誤判形勢

新華社報道，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日批評，吳釗燮之流公然散布「台獨」言論，企圖靠本末倒置、編織謊言來欺騙愚弄島內民眾、誤導國際社會。朱鳳蓮指民進黨當局和吳釗燮之流，不要誤判形勢，「台獨」是絕路，陸方有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護兩岸同胞共同利益，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，「一切出賣民族利益、分裂中國的『台獨』分子終將被歷史審判和清算」。

澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）上月25日表示，不應低估台海爆發軍事衝突的可能，澳洲軍方應把焦點移轉至鄰近區域。澳洲內政部秘書長佩祖洛（Michael Pezzullo）同日也發聲明稱，「戰鼓」已經響起，澳洲與盟友要準備為自由而戰。中國外交部發言人汪文斌回應稱，恪守一個中國原則是中澳關係的應有之義，警告澳方謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676