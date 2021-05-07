「我們忙着青年在睡」 騰訊總監言論惹眾怒

張軍的「青年在睡覺」帖文發出後迅速引發熱議，該帖多日來也一直位於微博話題熱搜榜。截至昨晚，帖文轉發量逾5.1萬，評論逾3.7萬條，張軍相關熱搜話題閱讀量至少4.1億，討論逾6.1萬條。而獲得的評論幾乎都在表達不滿，不少人抒發生活與工作的壓力。有網民稱，「我是青年，我白天上班，晚上幫老婆陪3歲的孩子。平時工作忙壓力大，經常出差。現在難得放個假，我還不能睡覺？」「社會和經濟進步的目的是為了讓人民包括青年過上更幸福的生活，而不是為了被資本驅動製造剩餘價值去猝死」，還有人針對騰訊作為互聯網企業這一背景，稱「青年們被你們996整得太缺覺了」。

網民紛留言抱怨生活工作壓力大

內地互聯網企業普遍實行的「996工作制」去年曾引發極大爭議。「996」是指每天朝九晚九工作、每周工作6天，超長時間、高壓高強度工作讓不少職場青年人身心受損，要求改善這種工作制度。阿里巴巴創辦人馬雲回應有關爭議時反稱，能做996是「福報」，年輕人要明白「幸福是奮鬥出來的」。

還有網民在張軍的微博下發表侮辱言論，稱「你們騰訊的老年人，就會搞些無病呻吟的策劃。天天想着騙點擊賺流量，一天不炒作會死，還是一天不抄襲會死？」。內地自媒體「三表龍門陣」對此發表評論文章認為，「因言獲暴」不能愈演愈烈。文章表示，不少互聯網企業都在五四製作「致敬青年」的主題短片，張軍的微博是對這一熱門傳播現象的評點，卻惹怒年輕人，被視為是資本發言人對年輕人的輕慢和嘲笑。

澎湃新聞報道，對於此次輿論風波，廣州中山大學傳播與設計學院教授張志安認為「沒必要」，稱據其對張軍的了解，他此番「實質意思大概是策劃很難」。內地前媒體人連清川亦發文稱，認為張軍沒有嘲諷的意思，而是表示「中年人們徒勞無功地討好着青年人」。