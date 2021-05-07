吳釗燮：陸準備向台發動最後攻擊

《澳洲金融評論》（Australian Financial Review，AFR）以視像方式採訪吳釗燮，並在周四（6日）以頭版頭條刊發。吳釗燮在訪問中指出：「中國致力將台灣孤立於國際社會，試圖利用不實資訊或混合戰爭（hybrid warfare），並且日益加強針對台灣的軍事威脅，這似乎是在準備向台灣發動最後攻擊。」他解釋稱：「我並不是說台灣和中國立即會發生戰爭。不過，台灣政府需要為戰爭做準備。事實上，台灣不只是國防部在準備，而是整個台灣政府都在準備，以便應付中國可能發動的軍事攻擊。」

籲澳洲重啟自由貿協會談

吳釗燮強調，分享共同理念的各個民主國家，都應結盟並且捍衛台灣的利益。他又批評：「對於（北京）那套極權擴張主義秩序，我們不想看到它在台灣複製，但這偏偏是中國想要對台灣做的事情。」吳釗燮呼籲澳洲與台灣加強經濟聯繫，重啟雙方自由貿易協定會談，並透露台灣可能在今年申請加入「跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定」（TPP，現為CPTPP，即「跨太平洋伙伴全面進步協定」）。

《澳洲金融評論》同日發表社評，指出中國將持續於「未達戰爭狀態的灰色地帶」內採取攻擊，但假如台海發生戰爭，澳洲或需履行「太平洋安全保障條約」（ANZUS）支援美國協防台灣。

卜睿哲：有能力不等於有意圖

另據中央社報道，美國在台協會（AIT）前理事主席、現布魯金斯研究所資深研究員卜睿哲（Richard Bush）表示，有能力不等於有意圖，即使是情報圈，都沒有太多大陸可能何時攻台的消息，因答案在國家主席習近平心中，最終還是由他來決定。卜睿哲稱，大陸攻台，會讓美中關係從目前的「有些負面」變成「完全負面」，還會改變中國與大部分亞洲國家、乃至全世界的關係，尤其是日本。