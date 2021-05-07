京「無限期」停中澳戰略經濟對話 發改委：冷戰思維干擾合作 澳：對交流持開放態度

中國外交部：澳方承擔所有責任

新華社報道，中國國家發展改革委昨發聲明表示，澳洲聯邦政府某些人士近日基於冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。基於澳洲政府當前對中澳合作所持態度，發改委決定，自即日起，無限期暫停與澳洲相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

中國外交部發言人汪文斌昨日在記者會上回應事件稱，一段時間以來，澳方不顧中方的嚴正立場和多次交涉，濫用所謂國家安全理由，對中澳經貿、人文等領域合作項目和既有成果變本加厲進行限制和打壓，嚴重損害中澳兩國互信，破壞正常交流合作的基礎，中方不得不做出必要的正當反應，「澳方必須對此承擔所有責任」。

英媒：華去年單方面停部長級通話

汪文斌又表示，中澳合作本質上是互利共贏的，相互尊重和良好互信是各國間開展對話和務實合作的前提，敦促澳方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀看待中國發展，立即回歸理性，停止針對中澳合作的瘋狂打壓行徑，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）以書面形式回答路透社訪問時表示，澳洲對中國的這個決定感失望。聲明中說，對話機制給兩國提供重要對話平台，「我們對（澳中）舉行部長級對話和接觸保持開放態度」。英媒去年底報道，自去年4月以來，中方拒絕接聽澳洲部長的電話，中澳部長級通話被單方面暫停。中國駐澳洲官員曾警告，倘若澳洲不停止把中國視為威脅，北京政府官員不會接聽電話。

澳議員倡取消投資合作諒解備忘錄

這是中澳關係惡化以來，首次正式凍結外交機制。觀察者網稱， 4月21日，澳洲政府宣布取消維多利亞省的「一帶一路」協議，並表示該協議不符合澳洲的外交政策。5月2日，莫里森政府已讓澳洲國防部重新審查中國的嵐橋集團租借澳洲達爾文港99年的協議，考慮是否要強制讓中企放棄租賃權。另據《衛報》報道，澳洲工黨參議員基奇（Kimberley Kitching）等政客正帶頭呼籲，要求莫里森政府取消西澳州2011年同中方簽署的投資合作諒解備忘錄。澳洲聯邦政府暫未對此事置評，西澳州則表示沒有收到聯邦政府對該協議提出的任何質疑。

兩國近年發生一連串事情令關係變差，澳洲多次批評北京處理香港示威、新疆人權議題的手法，並支持世界衛生組織對新冠疫情獨立調查，引起中方不滿。中方則自去年5月起陸續限制進口澳洲大麥、葡萄酒、牛肉、龍蝦、煤炭等商品。

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