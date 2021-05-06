五一假期2.7億人出遊 收入逾千億

中通社報道，今年五一假期國內旅遊業呈現強勁的復蘇形勢，機票、火車票和酒店等預訂數已反超疫前水平，五一檔期電影票房也打破票房、人次和場次3項紀錄。

旅遊預訂平台「同程旅行」發布的五一出行報告顯示，內地景區、住宿、大型交通等各類旅遊消費均有大幅增長，對比起去年，該平台的機票、火車票、車船票等服務的人次增加133%，酒店預訂總量上升218%，旅遊景區門票預訂量增逾4倍。

回疫前水平 三星堆遊客增3倍

另一旅遊訂票平台「攜程」的數據則指出，該平台的總訂單量比去年同期增長約2.7倍，比前年同期增幅超過30%。有關報告顯示，跨省旅遊意願強烈，北京成為最熱門目的地；紅色旅遊、音樂節、考古遊是今年的新主題，五一前兩天，四川三星堆博物館累計接待遊客3萬多人，比前年同期增長近3倍。

今年五一檔有10部以上電影上映，截至昨日下午1時總票房（含預售）已突破15.35億元。內地電影五一檔票房呈逐年上升趨勢，除因疫情停擺的去年外，2017至2019年的票房分別為7.84億元、10.06億元和15.27億元。