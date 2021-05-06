粉絲購奶撐偶像後倒奶 選秀節目誘浪費被叫停

內地近年興起偶像團體選秀，由粉絲投票決定成團出道人選。投票方式一般是節目播出平台的普通用戶可每天投一票，平台會員每天可多投一票；此外是購買節目贊助商產品，掃描所附的二維碼可多投幾票。《青春有你》獨家冠名商是蒙牛旗下的真果粒牛奶飲品，因此粉絲稱為偶像投票是買「奶票」「奶卡」，每張「奶票」可投2至3票不等。

掃樽蓋二維碼投票 牛奶倒掉

「倒牛奶」短片所見，約7至8個人圍着溝渠拆瓶裝奶製品，將瓶蓋留下，然後將牛奶倒入渠中。央廣網引述中國社科院國際法所副研究員何晶晶表示，牛奶保質期很短，粉絲為了投票在短時間內大量購入牛奶，就可能送不出去或者處理不掉，造成浪費。中國人民大學商法研究所所長劉俊海指出，《反食品浪費法》已於4月29日施行，片中買奶不喝、直接倒掉屬違法。根據法規，製作、發布和傳播宣揚暴飲暴食等浪費食品節目的網絡音影片服務提供者，最高可處10萬元人民幣罰款。

北京廣電局周三晚發布通報稱，針對民眾舉報《青春有你》存在的相關問題，已約談愛奇藝相關負責人，要求嚴格落實廣電行政部門有關管理規定，切實履行網絡視聽平台主體責任，完善節目管理制度，認真核查並整改存在的問題，同時責令暫停節目錄製。愛奇藝昨天表示「誠懇接受，堅決服從」。

央視熱評稱，對嚴重浪費食品的行為應該果斷亮劍，依法嚴懲；對誘導粉絲浪費食品、誤導青少年三觀的商家和平台，也要豎起規則和監管的大旗。《人民日報》亦評論，糾正行業不良風氣、營造健康氛圍勢在必行。

有選手退賽 被揭父母生意涉黃毒

除「倒牛奶」爭議，網民猜測節目叫停的另一原因，是其中一名選手余景天被舉報其父母名下KTV涉嫌賣淫販毒，同時余被質疑有雙重國籍，並在早年參加韓國選秀時曾發表不當言論。在節目被責令停播同日，余景天所屬公司星宇愔樂在微博發布退賽聲明，稱余因個人身體原因，無法繼續參與相關工作。