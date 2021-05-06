華助抗疫 印軍升級邊境基建「確保戰力」

建營地哨站圍欄路橋等

中國與印度在去年6月，曾在拉達克實控線爆發造成人員傷亡的軍事衝突，經過9輪軍長級會談後，兩國邊境部隊各自後撤脫離接觸。今年4月初，中印舉行了第11輪軍長級會談，但並未如以往發布聯合新聞稿。中國專家曾表示，這顯示出共同解決剩餘問題仍有難度。據印媒The Print報道，印度陸軍北方司令部已採取各種措施，確保邊境印軍作戰能力不會受到疫情打擊，開始在拉達克地區推進基建。

報道引述消息人士說，夏季是建設基礎設施的好時機，印軍需要對推進邊防部隊營地、交通設施等設施建設。消息人士表示，雖然解放軍已從實控線後撤，但中方可以快速返回，印度需要具備適當的基礎設施，以確保印方也能做到這一點。目前，在拉達克，印度部隊正在通過無人機和其他方式對解放軍持續監視。

另據《印度時報》（The Times of India）報道，印度在邊境建造了綜合邊境管理系統，包括邊境哨所、邊境圍欄、移動塔樓以及配備技術裝備的邊境部隊。邊境地區的基礎設施，包括道路、橋梁、直升機停機坪的建設也在不斷加快。印度《歐亞時報》（The EurAsian Times）引述分析人士稱，印軍加快基建，可對解放軍起到「震懾」（deterrent）作用。

印允多個電訊商參與試5G 未包華商

此外，據彭博社，印度通訊部昨發布公告，將允許愛立信、諾基亞、三星等全球電訊設備製造商參與印度的5G試驗，但名單未將中國的中興、華為等列入其中。