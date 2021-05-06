歐盟暫緩批准中歐投資協定 擬立法阻中資併購 華專家：需適應競合並存

歐盟官員：互相制裁 情况不利批准協定

法新社報道，歐盟委員會副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周二（4日）表示，歐委會某程度上已暫停（和投資協定相關的）政治接觸活動。「顯而易見，歐盟與中國互相制裁，目前的情况不利於批准這項協定」。他又強調，達成協定的根本原因仍然存在，協定有助於解決歐盟與中國在貿易上的不平等。

更新工業策略 減依賴中國原料供應

消息甫出，許多歐洲議會議員拍手叫好，遭中國制裁的法籍議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）在twitter慶祝反對派「大獲全勝」。歐盟一名女發言人隨後發出書面聲明，表示投資協定涉及法律和文本翻譯的技術部分仍在進行中，而現在還不是開始批准程序的時候。「協定的審查無法與中歐關係動態切割，批准前景將取決於局勢如何演變」。

歐盟委員會昨日（5日）在網站更新工業策略計劃，將在原材料、電池、藥物原料、氫、半導體及雲端技術6個戰略領域，減少對中國及其他外國供應商的依賴。歐委會表示，新冠疫情暴露了歐盟供應鏈的脆弱，指出歐盟有137種戰略敏感產品，過半要依賴中國進口。

擬阻獲政府補貼外企併購參與招標

另據德媒報道，歐委會當天還將建議立法，阻止獲政府補貼的外國企業併購歐盟企業，或者參與歐盟的公開招標。儘管條文沒有直接點名中國，只在註腳和說明提到中國，不過顯然是針對中資企業而來。路透社亦引述消息指，歐盟和印度將於本周六（8日）在線上峰會上，同意重啟自2013年以來陷入停滯的自由貿易磋商，並認為是要聯手對付中國。

中國社會科學院歐洲研究所所長馮仲平對本報表示，中歐投資協定暫停不等於不會簽署，「只是說現在政治氣氛不太好，先等一等不要著急，下一步取決於雙方如何互動」。他指出，中歐現在都還不太適應競爭合作並存的新局面，但「有合作就不會脫鈎」。歐洲不是霸權國家，亦沒有把中國當成地緣政治威脅，因此與美國對華政策存在差別，出現問題不代表關係會嚴重滑坡。中歐相互制裁後，國家主席習近平4月初和德國總理默克爾通話，又與中法德領導人視像峰會探討氣候問題合作，這均是雙方釋放阻止關係惡化的信號。

中國及歐盟去年底宣布完成長達7年的中歐投資協定談判，之後因新疆議題互相實施制裁，一些主要歐洲議會議員會阻止批准協定。中方則表示協定不是一方給予另一方的「恩賜」，而是互利互惠。

明報記者

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