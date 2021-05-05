深圳男4000萬房產贈保母 法院終審判遺贈無效

【明報專訊】一名劉姓深圳市民生前立遺囑將價值達4000萬元（人民幣，下同）的3套房產贈予同居17年的楊姓保母，其分居30多年的結髮妻子不獲遺產，兩人打起爭產官司，法庭一審裁定兩套房產歸劉妻，一套給楊，兩人均不服上訴，深圳市中級法院終審推翻裁決，認定劉與楊違反內地《婚姻法》，3套房產全歸劉妻。
3套房產判歸未亡妻
《中國證券報》報道，劉與現約76歲的妻子育有3男2女，近日公布的民事判決書顯示，劉1995年在深圳南山區大衝阮屋村自建3幢房屋，1981年因妻子有婚外情，故兩人分居。2001年劉聘請現約61歲的楊為保母，後互生情愫，同牀共枕。2010年因舊村改造，劉取得2113平方米回遷物業，分給子女後自留300平方米，即大沖城市花園3個各100平方米單位。
劉於2015年提起離婚訴訟，法庭不准許，翌年立遺囑將房產及股份全贈予楊，並再次提離婚訴訟。2017年4月法庭判離，劉妻上訴；同年6月劉再立遺囑重申財產歸楊，當年8月劉病亡。
2018年楊對劉妻興訴，主張繼承3套房產。法庭認為劉雖與楊同居違背公序良俗，但不導致劉的遺贈行為無效，判令楊可繼承一套房產。2019年兩人均上訴，深圳中院終審裁定，劉與楊長期同居違反《婚姻法》，因此劉的遺贈行為屬無效民事法律行為。