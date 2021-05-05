華航確診機師 曾打牛津疫苗

群組再添2個案 累計28人染疫

《聯合報》報道，台中央流行疫情指揮中心披露，新增的兩名機組人員，一名為「華航諾富特」中首名後艙機組人員，4月29日因應諾富特飯店清空計劃被召回，曾赴松山區酒吧接送同為昨日確診的一名機師。染疫機師在傳染期曾到飛鏢酒吧和名店海真私房菜，指揮中心指揮官陳時中提醒民眾，這段期間在相關場所活動的民眾，應做好14天的自我健康監測，如有疑似症狀，應盡速戴口罩就醫，並主動告知醫師生活動接觸史。

指揮中心發言人莊人祥證實，昨確診機師已於4月22日施打第一劑牛津-阿斯利康新冠疫苗，但可能才剛打完第9天，還沒產生保護力。這也是台灣首宗已施打疫苗卻確診的個案。

另據中央社報道，一名台商在泰國確診後，搭乘長榮航空返台。陳時中表示，該台商周日（2日）持偽造陰性檢驗證明入境，因發燒遭攔截，昨確診送醫。 台灣昨新增6宗境外輸入個案，其中一宗就是該台商。台商已向指揮中心承認自己製作假證明，指揮中心將先依傳染病防治法懲處，最高將罰15萬元新台幣（約4.23萬港元）。