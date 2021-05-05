三星堆「青銅面具」雪條速沽清 各地景點推文創雪條掀打卡熱 遊客食得影得

近日剛出土黃金面具的四川廣漢市三星堆博物館，在五一期間推出以祭祀坑出土的兩款青銅面具為藍本的「青銅味」（抹茶味）及「出土味」（朱古力味）雪條，限量發售1200條，在一個上午即被掃清。不少網民稱對兩款口味感到好奇，想購買品嘗。設計師表示，未來還會有青銅大立人、青銅鳥頭等造型雪條上市，還將增加青檸、士多啤梨等多種口味，滿足不同遊客需求。

限量1200枝 有出土味青銅味

早在清明小長假時，武漢黃鶴樓半天時間已賣出3900條雪條，還因此登上微博熱搜。其中黃桃乳酪和朱古力兩款口味在五一也大受歡迎，因為這分別對應了景區的白天和夜晚。黃鶴樓雪條造型十分逼真，連飛檐、瓦片都復刻下來，彷恍如一件迷你雕塑。

故宮脊獸雪條可說是最具代表性文創雪條之一，遊客喜歡拿著它和故宮紅牆一起打卡。敦煌朱古力味的「莫高窟」、牛奶味的「月牙泉」，吃完清洗後就是一枚精美的定製版九色鹿書籤。杭州西湖則根據「西湖十景」設計了多款雪條，其中一款靈感來自斷橋相會，兩款雪條造型分別是許仙和白娘子站在橋上，拆開後可以拼在一起，受到情侶歡迎。

躍升為文創產業生力軍

此外，一些現代的經典建築亦推出雪條，被稱作「小蠻腰」的廣州地標廣州塔、上海東方明珠等都推出同款造型雪條。圓明園、香山、玉淵潭等景區還推出以荷花、紅葉、櫻花等景區內植物為造型的雪條。這些景區雪條普遍售價在10至20元人民幣不等，食得又「影得」的雪條成為不少景區的主打商品，亦成為文創產業的生力軍。