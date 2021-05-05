菲外長為華船滾開論「致歉」 重申南海主權

220中國船3月泊南沙 洛欽爆粗

中通社報道，3月中旬菲律賓海岸警衛隊發布照片稱，約220艘中國船舶停泊在黃岩島西南方的牛軛礁，該處位於菲國專屬經濟區內，船舶似乎不是在捕魚，船員是中國的「海上民兵」。中國外交部當時回應稱，牛軛礁是南沙群島的一部分，由於海况原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風很正常。中國駐菲大使館也否認有中國「海上民兵船」。

菲總統：中國仍是我們恩人

美國有線新聞網絡（CNN）報道，洛欽周一就上述事件在Twitter稱：「中國，我的朋友，我該多有禮貌地說呢？讓我想想……噢……他×的滾出去（GET THE F**K OUT）。」菲總統杜特爾特同晚在電視節目中提到：「中國仍是我們的恩人，僅因我們與中國有衝突，不意味我們必須變得粗魯、不尊重他人。」

華嘲「咪高峰外交」毁互信

中新社報道，中國外交部發言人汪文斌昨稱，黃岩島是中國領土，附近海域是中國管轄海域，中方敦促菲方切實尊重中國的主權和管轄權，停止採取導致局勢複雜化的舉動。他說，事實一再證明，搞「咪高峰外交」無法改變事實，只能破壞互信，希望菲方有關人士發表言論時符合基本禮儀和身分。

洛欽昨在Twitter發出多則帖文，稱對「傷害王毅的感情」表示抱歉，惟強調只向王毅致歉，不包括其他人，又稱王是其「外交界偶像」。