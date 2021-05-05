北京曾表不滿 加拿大眾院支持 蔡英文獲「麥凱恩獎」 論壇讚「助抗中共」

HFX論壇獲加政府贊助

論壇周一在Twitter發布短片，正式宣布將「麥凱恩獎」授予蔡英文。短片展示蔡英文自2016年起兩任總統任期內，面對中國大陸政治和軍事「壓迫」所作出的關於堅持防衛、捍衛民主自由等回應片段，以及台灣在對抗新冠疫情、推動同性婚姻合法化方面的成果。

加媒《環球郵報》引述HFX論壇主席范普拉格（Peter Van Praagh）表示，蔡英文是「全世界熱愛自由的人民的激勵和榜樣」，「她在捍衛其人民不受中共侵略（aggression）過程中體現出的勇氣和堅韌，正是麥凱恩獎旨在表彰的品質」。范普拉格又稱，論壇將在適當時候舉行典禮，頒獎給蔡英文。

HFX論壇每年11月在加拿大新斯科舍省首府哈利法克斯舉行年度會議；自2018年起頒發「麥凱恩獎」，以紀念已故美國共和黨資深參議員麥凱恩（John McCain）。但2020年年會並沒安排頒獎活動。

蔡：榮耀歸台人 稱麥凱恩「台灣好友」

蔡英文昨在facebook及Twitter發文致謝，稱很榮幸獲獎，這個獎項並不代表她個人，而是屬於全台灣人民的榮耀。文中提及麥凱恩是受景仰的政治家，一生為民主自由奮鬥，並為了提升台灣的安全努力不懈；稱麥凱恩「是我的老朋友，也是台灣的好朋友」，獎項是國際社會對台灣民主的重要肯定。蔡在文末強調：「我們將會一再證明：民主和自由，就是台灣立足世界的最好獎章！」

傳施壓免惹怒北京 杜魯多：續贊助

美國政治新聞網站Politico上月11日曾引述消息稱，HFX論壇去年底決定向蔡英文頒獎，但加政府威脅若頒獎給蔡，將撤回贊助。加拿大國防部否認對論壇施壓。加拿大眾議院數日後就此無異議通過一項動議，支持論壇決定，稱蔡是「麥凱恩獎」理想人選。杜魯多當日在國會接受質詢時表示會持續贊助論壇。據指，該論壇一半經費來自加國國防部，每年贊助約300萬加元（約1892萬港元）。

中國外交部發言人趙立堅其後對該動議表達「強烈不滿、堅決反對」，重申「一個中國原則是中加關係的政治基礎，也是加拿大政府的嚴肅承諾」，要求加方充分認清台灣問題高度敏感，慎重、妥善處理涉台問題，以免給中加關係造成進一步損害。

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