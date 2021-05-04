暴雨、山洪、地災、沙塵暴 中央氣象台四預警齊發

【明報專訊】中央氣象台前日（2日）下午連發四個氣象預警，包括暴雨、山洪、地質災害及沙塵暴，提醒民眾注意防範惡劣天氣。昨（3日）凌晨，重慶出現特大雷暴雨天氣，市區部分道路大量積水，有的士被淹沒得只剩車頂露在外面，網民驚呼「像在划船啊」。
內地多個地區近日出現極端天氣。據中央氣象台消息，前日至昨日，包括四川、重慶、貴州、湖北、湖南、江西、安徽及廣東、廣西等部分地區都有大到暴雨，局部地區有雷暴大風、冰雹等強對流天氣。湖南西北部、重慶南部可能發生山洪災害；湖南西北部等地部分地區發生地質災害的氣象風險較高；新疆、甘肅、內蒙古、寧夏及陝西、山西、河北等地有揚沙或沙塵暴。
重慶水浸 的士淹沒剩車頂
另據央視，重慶氣象部門昨上午發布消息，前天傍晚開始，重慶各地出現雷雨，局地大暴雨。暴雨造成江北機場180多班航機受影響，其中31班臨時備降在其他機場，部分航班取消，不少乘客在凌晨仍滯留機場。狂風暴雨還導致重慶武隆區長壩鎮簡村100多畝樹林被毁，大風也導致該村部分房屋被損毁，目前災情還在統計。
網上流傳的多段短片顯示，昨日，在重慶不少街道上，車輛如船穿行在浪濤之中，有的士被淹沒得只剩車頂露在外面。有網民驚呼，這樣的積水裏乘車「像在划船啊」。