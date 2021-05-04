暴雨、山洪、地災、沙塵暴 中央氣象台四預警齊發

內地多個地區近日出現極端天氣。據中央氣象台消息，前日至昨日，包括四川、重慶、貴州、湖北、湖南、江西、安徽及廣東、廣西等部分地區都有大到暴雨，局部地區有雷暴大風、冰雹等強對流天氣。湖南西北部、重慶南部可能發生山洪災害；湖南西北部等地部分地區發生地質災害的氣象風險較高；新疆、甘肅、內蒙古、寧夏及陝西、山西、河北等地有揚沙或沙塵暴。

重慶水浸 的士淹沒剩車頂

另據央視，重慶氣象部門昨上午發布消息，前天傍晚開始，重慶各地出現雷雨，局地大暴雨。暴雨造成江北機場180多班航機受影響，其中31班臨時備降在其他機場，部分航班取消，不少乘客在凌晨仍滯留機場。狂風暴雨還導致重慶武隆區長壩鎮簡村100多畝樹林被毁，大風也導致該村部分房屋被損毁，目前災情還在統計。

網上流傳的多段短片顯示，昨日，在重慶不少街道上，車輛如船穿行在浪濤之中，有的士被淹沒得只剩車頂露在外面。有網民驚呼，這樣的積水裏乘車「像在划船啊」。