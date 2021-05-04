多地景區迫爆 遊客有票無門入 圍售票處旅遊巴促「回水」

內地今次一連5天的「五一」假期，是疫情爆發後第二個五一長假。與以往「黃金周」假期遊客迫爆景區一樣，內地各大旅遊景點再現人潮。綜合「封面新聞」、「沸點新聞」及《北京晚報》等內地媒體報道，跟往年不同的是，這次假期除遊客依舊眾多，不少景點不約而同出現大批遊客要求退票的情况。

安徽天堂寨萬人滯山上

在四川阿壩州理縣畢棚溝景區內，前日由於景區旅遊巴太少導致遊客長時間等待，有遊客圍住一輛旅遊巴高呼「退票、退票」。有遊客說，「大車都堵着不讓走。等了兩三個小時，都不讓走。」對此，景區工作人員稱，景區盤山路有限速，遊客量大，已要求隔天增加車輛。

安徽六安市金寨天堂寨近日也是遊客暴漲，客流量超過交通運輸承載能力，近萬人下山途中被迫滯留。無法乘車的遊客只能步行下山，令沿途道路更加擁擠。在景區售票處，大量遊客聚集高喊「退票」，事件持續到前天晚上9時許。昨日凌晨，景區發布公告稱，當天接待遊客1.7萬人，超出線上售票限額，「請遊客前往其他景區或改天再來。」

湖北主題樂園插針不入允退票

湖北荊州市方特東方神畫主題樂園，也因遊客迫爆無法進入景區。有遊客稱，前日從早上7點排隊到上午11點，景區入口擠滿人，根本無法入園。在排隊期間，大批遊客高呼「退票」。景區工作人員證實確有此事，稱已為遊客全額退票。

在甘肅，蘭州市「水墨丹霞旅遊景區」5月1日首次對公眾開放，預計最高接待人數約2萬。不過在開園首日中午，入園人數已達2.6萬。由於停車場距離遊客中心約10公里，擺渡車難以應付龐大客流，引起滯留遊客不滿。景區當晚致歉。