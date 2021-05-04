中企租達爾文港99年 澳洲重新審查

嵐橋集團被指與解放軍關係密切

據《悉尼先驅晨報》、路透社等報道，總部在山東的嵐橋集團與達爾文港所屬澳洲北領地（North Territory）政府，於2015年簽署該價值5.06億澳元（約30.41億港元）的租賃協議，租期99年。協議賦予嵐橋對港口運營的全部控制權，以及對達爾文港東臂碼頭（East Arm wharf）土地和設施80%擁有權，包括其海軍供應基地。

達爾文港是澳洲距離中國最近的商用和軍用港口。嵐橋集團被指與解放軍關係密切，該筆交易當年已引起澳政府內部反對，以及在該港設美軍海軍陸戰隊基地的美國政府疑慮。

澳國防部研國安理由中止租約

《悉尼先驅晨報》稱，澳洲國防部正研究是否依據2018年通過的《關鍵基礎設施安全法》，以國家安全為由中止租賃協議。國防部長達頓（Peter Dutton）周日（2日）證實，內閣國家安全委員會已責成其部門「提供建議」，該部並已開展審查工作。被問及是否會決定強迫中企撤資，達頓稱國防部提出建議後，政府會考慮符合國家利益的選擇。

總理莫里森上周亦表示，若國防部或國家安全機構認為存在國安風險，政府會對港口採取行動。路透社稱，此舉勢必令中澳關係進一步惡化。

中澳因新冠疫情、地緣政治等議題持續交惡。上周，澳洲剛宣布取消維多利亞省與中國簽署的「一帶一路」協議，中國外交部發言人汪文斌對此批評澳洲「開歷史倒車」，性質惡劣，對兩國地方、企業合作信心造成嚴重消極影響。