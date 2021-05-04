科興國藥團隊膺五四青年獎章 20團體及34人獲頒 涵中印邊境衝突「衛國英雄」

【明報專訊】在五四青年節前夕，共青團中央、中華全國青年聯合會向20個青年集體和34人頒發「中國青年五四獎章」。獲獎集體包括內地最早一批自主研發新冠疫苗的北京科興中維生物技術公司的「克冠行動」工作團隊、國藥集團中國生物武漢生物製品研究所，多個與近年中國航天、航海、高端技術成就有關的研究機構及團隊，以及在中印邊境衝突中的「衛國戍邊英雄群體」。
新華社報道，為集中展示新時代青年「聽黨指揮、矢志奮鬥」的精神風貌，激勵廣大青年心懷「國之大者」，奮勇建功立業，以優異成績慶祝中共百年華誕，共青團中央、全國青聯頒發第25屆「中國青年五四獎章」。
北京科興公司「克冠行動」團隊在獲獎集體之列。據內地《經濟日報》今年3月報道，「克冠行動」是在去年1月28日、新冠疫情爆發一個月後啟動的新冠病毒疫苗研製項目，由科興中維主導立項，與中國疾控中心、中國醫學科學院醫學實驗動物研究所、浙江省疾控中心等單位合作，按「戰時狀態」投入大量資源推進。
科興：SARS累積研疫苗經驗
前述報道稱，2003年SARS疫情爆發時，科興迅速立項啟動SARS病毒滅活疫苗研究，並於翌年12月成功生產出全球第一支SARS疫苗，當時一期臨牀研究揭盲表明疫苗安全有效。但因疫情結束，疫苗制檢規程和疫苗用毒種相繼被封存。
據科興董事長尹衛東表示，因新冠病毒同屬冠狀病毒，且與SARS極為相似，憑着當年SARS疫苗研製相關經驗，「克冠行動」團隊得以快速建立新的病毒種子庫、確定新冠疫苗檢測方法，並制定從研究、製備到應急接種的整體作戰計劃。最終，團隊研製的滅活疫苗「克爾來福」於去年4月獲批進入臨牀研究；7月，北京率先啟動疫苗緊急使用；今年2月5日，獲國家藥監局批准附條件上市。
國藥集團中國生物武漢生物製品研究所公司同獲今年五四獎章，該研究所生產的滅活疫苗於今年2月28日上市。
此外，獎章還授予「新時代衛國戍邊英雄群體」。中國與印度去年6月爆發邊境衝突，中方披露有5名解放軍官兵傷亡。中央軍委今年2月19日授予受傷團長祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。祁發寶因多年堅守西藏阿里高原，曾於2015年獲得第19屆「五四獎章」。
多名科研人員獲個人獎
今年獲獎個人方面，涉及放射科醫生、海軍飛行員、地方黨政幹部、民營企業負責人、高校教師，以及中國航天科技集團、中國科學院等多名國家科研機構技術人員等。
屬14至40歲青年「最高榮譽」
官方資料顯示，「中國青年五四獎章」是由共青團中央、全國青聯聯合授予中國14至40周歲優秀青年的最高榮譽，旨在樹立政治進步、品德優秀、貢獻突出的青年典型，反映當代青年的精神品格和價值追求，自1997年開始頒授。
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