科興國藥團隊膺五四青年獎章 20團體及34人獲頒 涵中印邊境衝突「衛國英雄」

新華社報道，為集中展示新時代青年「聽黨指揮、矢志奮鬥」的精神風貌，激勵廣大青年心懷「國之大者」，奮勇建功立業，以優異成績慶祝中共百年華誕，共青團中央、全國青聯頒發第25屆「中國青年五四獎章」。

北京科興公司「克冠行動」團隊在獲獎集體之列。據內地《經濟日報》今年3月報道，「克冠行動」是在去年1月28日、新冠疫情爆發一個月後啟動的新冠病毒疫苗研製項目，由科興中維主導立項，與中國疾控中心、中國醫學科學院醫學實驗動物研究所、浙江省疾控中心等單位合作，按「戰時狀態」投入大量資源推進。

科興：SARS累積研疫苗經驗

前述報道稱，2003年SARS疫情爆發時，科興迅速立項啟動SARS病毒滅活疫苗研究，並於翌年12月成功生產出全球第一支SARS疫苗，當時一期臨牀研究揭盲表明疫苗安全有效。但因疫情結束，疫苗制檢規程和疫苗用毒種相繼被封存。

據科興董事長尹衛東表示，因新冠病毒同屬冠狀病毒，且與SARS極為相似，憑着當年SARS疫苗研製相關經驗，「克冠行動」團隊得以快速建立新的病毒種子庫、確定新冠疫苗檢測方法，並制定從研究、製備到應急接種的整體作戰計劃。最終，團隊研製的滅活疫苗「克爾來福」於去年4月獲批進入臨牀研究；7月，北京率先啟動疫苗緊急使用；今年2月5日，獲國家藥監局批准附條件上市。

國藥集團中國生物武漢生物製品研究所公司同獲今年五四獎章，該研究所生產的滅活疫苗於今年2月28日上市。

此外，獎章還授予「新時代衛國戍邊英雄群體」。中國與印度去年6月爆發邊境衝突，中方披露有5名解放軍官兵傷亡。中央軍委今年2月19日授予受傷團長祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。祁發寶因多年堅守西藏阿里高原，曾於2015年獲得第19屆「五四獎章」。

多名科研人員獲個人獎

今年獲獎個人方面，涉及放射科醫生、海軍飛行員、地方黨政幹部、民營企業負責人、高校教師，以及中國航天科技集團、中國科學院等多名國家科研機構技術人員等。

屬14至40歲青年「最高榮譽」

官方資料顯示，「中國青年五四獎章」是由共青團中央、全國青聯聯合授予中國14至40周歲優秀青年的最高榮譽，旨在樹立政治進步、品德優秀、貢獻突出的青年典型，反映當代青年的精神品格和價值追求，自1997年開始頒授。

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