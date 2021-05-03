穿行台灣與那國島海域 解放軍艦遭監視包抄

未入日本領海 無危險行為

共同社報道，據日本防衛省統合幕僚監部表示，駛往東海的解放軍護衛艦，此前經沖繩本島和宮古島之間南下，進入太平洋，然後朝與那國以西方向行駛。該艦未進入日本領海，也沒有針對自衛隊艦艇和飛機的危險行為。在沖繩本島和宮古島之間海域，中國海軍航母「遼寧號」編隊4月曾往返航行，還發現有中方巡邏機和偵查機飛行。

日本統合幕僚監部官網發布照片，並發新聞稿稱，這艘解放軍戰艦上周五（4月30日）凌晨1點前後，在宮古島東北約150公里處的海域航行，上周六（1日）航經台灣、與那國島之間的東海海域，日方出動了巡邏機和護衛艦監視中方護衛艦的動向。

統合幕僚監部稱，這是首次發布中國軍艦通過與那國-台灣之間海域的消息。防衛省認為包括釣魚島周邊在內，中方在東海的活動更加活躍，已加強了警惕。

台灣《自由時報》報道，中國海軍054A「濱州號」導彈護衛艦1日被衛星拍到現身台灣東北方海域，距離基隆市約125公里，在日本與那國島132公里處。台軍出動基隆級驅逐艦，日本海上自衛隊也出動阿武隈級護衛艦，分別在「濱州號」軍艦的左右兩側後方跟監甚至「包抄」。

新一代主力作戰艦 2016年底入役

「濱州號」是解放軍第23艘054A型導彈護衛艦，排水量4000噸，2016年底入役，是中國海軍新一代主力作戰艦。由於出現地點接近釣魚島，日本海上自衛隊除派第12護衛隊軍艦跟監之外，也出動第1航空群所屬P-1海上巡邏機以及第5航空群的P-3C獵戶座海上巡邏機等升空警戒監視。

國防部新聞發言人譚克非大校此前曾在記者會上表示，展現的是捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。