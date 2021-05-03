北京西站癱瘓 旅客「未進站車已走」 乘客中午滯留 當局晚上10時通報

綜合《光明日報》等內地媒體報道，5月1日中午，已經有大量旅客滯留在北京西站。西站南廣場塞滿人潮，人們寸步難行，有乘客稱「車都開走了，還沒有進到站內」。不少旅客在社交媒體抱怨，稱美好的假期就毁在北京西站、五一假期變成北京西站半日遊等。

火車站廣播稱，因受大風影響京廣高鐵鐵路供電，導致部分列車延誤。直到當晚10時許，國家鐵路集團才在官方微博通報，稱這次列車延誤是因河北省定州市境內大風吹揚鐵道附近農民用來覆蓋農地的地膜，導致接觸網故障。事件共造成北京西站5月1日始發16趟列車停運，5月2日始發8趟列車停運。

北京西站官方微博昨日致歉，稱北京西站列車運行秩序已恢復。持停運列車車票的旅客，可在30日內辦理全額退票手續。對於事件起因，北京西站官微稱，經北京鐵路公安局調查，北京鐵路公安局石家莊公安處在線路附近，已經查獲使用地膜覆蓋種植物的耕地使用者57歲的趙姓農民，現正開展調查。

評論：給應急管理敲響警鐘

新華社昨刊發評論稱，這一事件也給相關方面應急管理敲響警鐘。評論表示，北京西站大量旅客滯留現場混亂，手機信號時有時無，一些乘坐非停運高鐵的旅客也被攔在了站外。評論質疑在關鍵時刻的應急搶險能力是否充沛，應對預案是否考慮周全，現場管理是否到位，稱旅客提出的這些疑問正是今後改善工作的着力之處。