海口市為湊數 威脅企業停業整頓

綜合內地媒體、《紐約時報》等報道，海南萬寧市萬城鎮上月曾發公告顯示，不接種新冠疫苗會有「五不」，包括出行交通沒車坐；難以進入市場、超市、酒店等場所；餐飲、酒店、超市等不得營業；按村規民約，列入黑榜名單，不得享受政府優惠政策；子女上學、工作、參軍、住房等都會受影響。這些措施引發爭議後，當局撤銷「五不」政策並道歉。

官媒：做法「簡單粗暴一刀切」

海口市政府亦曾發通知，警告疫苗接種率低於85%的公司可能會被停業整頓。當地多家企業曾被貼上寫着「接種不達標單位」的警告標語。重慶則有公司要求沒有長期病的18至59歲員工4月底前接種疫苗，否則追究責任。

新華社曾評論稱，少數地方推進疫苗接種的簡單化做法，不僅可能給不適宜接種的人帶來醫學風險，還可能增加部分群眾的牴觸情緒。評論表示，疫苗接種工作是對基層治理能力的大考，各地方必須按照中央決策部署積極穩妥地推進，對有疑慮的群眾要耐心答疑解惑。

（抗疫新階段）