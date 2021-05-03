上海奇招誘打針 請女團幫粉絲蓋章 全國接種率約20% 為「谷針」送奶送油送雞蛋

據《每日經濟新聞》報道，上海市民打疫苗的熱鬧場景連日來成為內地網絡熱話。綜合多名市民的網上帖文，為鼓勵市民打疫苗，多區以物質「利誘」，包括送一箱牛奶、雞蛋、餅乾、食用油、洗衣液，以至300元人民幣補助，部分還有社區包車接送。

女團任宣傳大使 「愛心車」提供接種

上海虹口上月30日在微博宣布，邀請當紅女團SNH48做公益宣傳大使，明後兩天將安排「愛心接種車」停泊於SNH48專屬表演場地「星夢劇院」門口，在現場為粉絲提供免費接種服務。已接種的粉絲可在其「觀演護照」獲加蓋「共築免疫屏障主題印章」1枚。虹口區發布的宣傳海報顯示，該女團將有5名成員在活動期間到場為粉絲蓋章。

根據公開資料，SNH48是上海絲芭文化傳媒集團自2012年起打造的內地大型女團，最初是日本大型女子偶像團體AKB48的姊妹團。

這一消息激發網民想像，有人建議「住北外灘的（籃球明星）姚明也是時候出來動員了」、「（內地知名演員）胡歌代表徐匯一戰」等，紛紛期待各區明星出動，並讚虹口區政府這一招是「明星流量的正確用法」。

打疫苗送禮並非上海獨有。據上述報道，海南省多地亦開始為接種民眾提供各種獎勵。例如澄邁縣金江鎮舉辦「新冠疫苗接種抽獎活動」，特等獎是一台電動單車；永發鎮則送雨傘、洗衣液、牙膏等生活用品。在昌江黎族自治縣，60歲以上居民接種後可領取5個雞蛋。文昌市和東方市則為在外務工的戶籍人員提供100或150元不等的返鄉打針交通補貼。另在浙江杭州和北京，多個社區每日會安排免費專車，接送轄區內居民去接種。

衛健委目標：6月達40%接種率

據國家衛健委官網消息，截至4月30日，內地累計接種新冠疫苗逾2.65億劑次，近期平均每日接種350至500萬劑次，至今全國接種率約20%；預計今年6月接種率達到40%，到年底希望實現約60%接種率；2022年初，有望實現70%至80%接種率，即約11億人接種。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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